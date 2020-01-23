لغز وفاة مغني الراب جوس ورلد ينكشف أخيرًا..وصدمة في حقائب سفره!

فارق مغني الراب الأمريكي "جوس ورلد" الحياة عن عمر يناهز الـ21 عامًا قبل عدة أسابيع بعد تعرّضه لنوبة في مطار ميدواي في شيكاغو.

ووفقاً لما ذكره موقع TMZ كان النجم الصاعد ينزف من فمه عند وصول المسعفين أي أنه كان واعياً عندما نُقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته هناك، ولم تعلن عن أسباب الوفاة.

وبعد مرور وقت، أفيد أن "جوس ورلد" لقي حتفه إثر تعاطيه لجرعة زائدة من الأفيونيات بشكل عرضي، ما أدى إلى تعرضه لتسمم بالأكسيكودون والكوديين اللذين يعتبران من المسكنات القوية المُنتمية إلى عائلة المورفين والهيرويين، وذلك عقب إصدار الطب الشرعي نتائج تشريح الجثة التي أصدرت يوم الأربعاء بمدينة شيكاغو.

وأصيب "جوس ورلد"، واسمه الحقيقي جاراد هيغينر"، باختلاجات في مطار شيكاغو أثناء تفتيش رجال الشرطة حقائبه بحثًا عن مخدرات و أسلحة، وعلى الفور حقنه أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالية بجرعة نالوكسون التي تستعمل ترياقًا في حالة تعاطي جرعة زائدة من الأفيونيات، حينها استعاد وعيه مؤقتًا، لكن أعلنت وفاته لاحقًا في المشفى.

ويجدر الإشارة إلى أن الشرطة عثرت في حقائب سفره وحقائب المرافقين خاصته نحو 50 كيس صغير من القنب الهند، بالإضافة إلى 6 زجاجات من دواء السعال السائل يحوي الكوديين الذي يعتبر من الأفيونيات.