لقاء العمالقة.. جينيفر أنيستون وزوجها السابق براد بيت يتنافسان على جائزة "غولدن غلوب" 2020

تمتعت النجمة "جينيفر أنيستون" بيوم جيد أمس الإثنين وذلك فور حصولها على أول ترشيح لها لجائزة Golden Globe منذ أربع سنوات.

وكان آخر مرة رُشحت فيها الممثلة في العام 2015 عن فيلمها Cake، إلا أن دورها المميز في مسلسل The Morning Show جعلها تترشح لجائزة أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني-دراما.

وانضم إليها في تلك الفئة النجمة المشاركة لها في المسلسل ريس ويذرسبون وأوليفيا كولمان لدورها في مسلسل Killing Eve، كما رُشّح المسلسل The Morning Show كأفضل مسلسل درامي.

أما زوج جينيفر أنيستون السابق النجم براد بيت فقد حصل على ترشيح لدوره الرائع في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وكذلك النجم المشارك له ليوناردو دي كابريو حيث تم ترشيح الفيلم والسيناريو أيضاً.

وسرق فيلم Marriage Story ستة ترشيحات لجائزة Golden Globe تلاها كل من The Irishman and Once Upon a Time in Hollywood وحصلا على خمسة ترشيحات.

ويشار إلى ان حفل الجوائز سيقام في فندق Beverly Hills Hilton وستم بثه بتاريخ 5 يناير حيث يتم التصويت من قبل الصحفيين الذين يشكلون لجنة الحكم.

