لقطات خاصة من زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين.. وموقف محرج للأول أثناء أدائه الوعود!

شارك النجم "جاستين بيبر" لقطات لم يسبق له نشرها من حفل زفافه الكبير مع زوجته هايلي بالدوين في جزء من أحدث حلقة من سلسلة أفلامه الوثائقية Seasons.

وكانت الحلقة الحميمية بعنوان "The Wedding: Officially Mr. & Mrs. Bieber" حيث نشر جاستين مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيه بلقطة طريفة.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم من بينهم كيندال جينر وكايلي جينر وجاد سميث وأشير الذين غنوا للعرسان الجدد أثناء قيامهم بقطع كيكة الزفاف.

وبدأ مقطع الفيديو بظهور الثنائي على متن القارب حيث كانا يبحران عند وصولهما إلى عشاء البروفة وصرخ الاثنان بفرح داخل المركبة "نحن متزوجون"، وتابع جاستين : "أنا متزوج تقريباً غداً".

كما شوهد جاستين يتعثّر أثناء أدائه الوعود في الزفاف فيسأل المسؤول هناك "ماذا يعني ذلك؟" قبل إعلانهما زوج وزوجة، وأثناء العشاء تمتع جاستين بالحب من قبل الجميع حيث احتضن ضيوفه.

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