  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. لقطات خاصة من زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين.. وموقف محرج للأول أثناء أدائه الوعود!

لقطات خاصة من زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين.. وموقف محرج للأول أثناء أدائه الوعود!

منشور 13 شباط / فبراير 2020 - 11:49
هايلي بالدوين وجاستين بيبر
هايلي بالدوين وجاستين بيبر

شارك النجم "جاستين بيبر" لقطات لم يسبق له نشرها من حفل زفافه الكبير مع زوجته هايلي بالدوين في جزء من أحدث حلقة من سلسلة أفلامه الوثائقية Seasons.

We did it! Bieber stuck her tongue out as she celebrated their new lives together

Oh yeah! Bieber popped open and sprayed a bottle of champagne

وكانت الحلقة الحميمية بعنوان "The Wedding: Officially Mr. & Mrs. Bieber" حيث نشر جاستين مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام ظهر فيه بلقطة طريفة.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من النجوم من بينهم كيندال جينر وكايلي جينر وجاد سميث وأشير الذين غنوا للعرسان الجدد أثناء قيامهم بقطع كيكة الزفاف.

Who gets married next? The newlywed tossed her bouquet into the screaming crowd

وبدأ مقطع الفيديو بظهور الثنائي على متن القارب حيث كانا يبحران عند وصولهما إلى عشاء البروفة وصرخ الاثنان بفرح داخل المركبة "نحن متزوجون"، وتابع جاستين : "أنا متزوج تقريباً غداً".

كما شوهد جاستين يتعثّر أثناء أدائه الوعود في الزفاف فيسأل المسؤول هناك "ماذا يعني ذلك؟" قبل إعلانهما زوج وزوجة، وأثناء العشاء تمتع جاستين بالحب من قبل الجميع حيث احتضن ضيوفه.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...