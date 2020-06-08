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لمن قالت كايلي "أنت علاجي لكل شيء"؟.. و7 ملايين إعجاب في أقل من 24 ساعة

منشور 08 حزيران / يونيو 2020 - 06:28
كايلي جينر
كايلي جينر

عادت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" إلى موطن راحتها بعد أسبوع حافل بالشائعات المشينة والأكاذيب الملفقة من وجهة نظرها، التي أدَّت إلى إزالة لقبها كـ"أصغر مليارديرية عصامية".
منحت مجلة "فوربس" لقب أصغر مليارديرية عصامية لـ"كايلي جينر" عقب النجاح الكبير الذي حققته شركتها لمستحضرات التجميل Kylie Cosmetics، لكن اتضح أن هناك بعد التزويرات في السجلات المالية التي تلاعبت بها النجمة ووالدتها مديرة أعمالها "كريس جينر".


ومع مواجهة "كايلي" بعض الأسئلة الصعبة حول كيفية تزوير فريقها الأرقام، لم تنشر إلا ردًا مقتضبًا موجَّهًا لمجلة "فوربس"، بالإضافة إلى إظهار دعمها لحركة Black Lives Matter بعد مقتل "جورج فلويد".
وبعد أكثر من أسبوع على ردها، شاركت "كايلي" صورة تجمعها بإبنتها "ستورمي" ذات العامين عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وتظهر محتضنةً إياها بقوة أمام سلالم منزلها الفاخر، وكتبت: "علاجي لكل شيء".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my remedy for everything 🤍

A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) on


وحصدت الصورة منذ نشرها على أكثر من سبعة ملايين إعجاب وآلاف التعليقات المعربة عن جمال اللقطة ولطافتها.
ويبدو أن "ستورمي" الشخص الوحيد الذي بإمكانه إخراج "كايلي" من عزلتها ومزاجها الكدر، وخاصة أنها قد تواجه مساءلة قانونية، بسبب تزويرها عوائد الضرائب، “لتضخيم ثروتها”، من أجل الحصول على “مكانة أعلى بين الأثرياء العالم، ورفع قيمتها التسويقية”.
 

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