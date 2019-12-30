ليدي غاغا تقيم حفلها الرابع في لاس فيغاس.. وهذا النجم الكبير من ضمن الحضور!

بدأت النجمة "ليدي غاغا" محطتها الرابعة من إقامتها في لاس فيغاس والتي أطلق عليها اسم Enigma وذلك مساء يوم السبت الماضي.

لكن ما لفت النظر في حفلها هو تواجد النجم الكبير "توم كروز" حيث كان جالساً في قسم VIP يشاهد عرض ليدي غاغا في مسرح Park في لاس فيغاس.

وشوهد النجم وهو يرتدي بدلة مع قميص أبيض وربطة عنق حمراء بينما كان مستمتعاً بالعرض وقد علّق مستخدم انستغرام "برات مكلين" على اللقطة بقوله: "تعليق مع توم كروز".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الممثل قد حضر الحفل مع شخص آخر أم أنه ذهب بمفرده.

أما ليدي غاغا فستبدأ العام الجديد بالتوقف عن إقامتها في أول ثلاث شهر من العام وذلك قبل المرحلة الخامسة والأخيرة حيث أنها تنطلق في 30 أبريل من عام 2020 يليه عرض آخر في 2 مايو.

ويشار إلى النجم توم كروز سيعود إلى سلسلة أفلامه Mission: Impossible 7 وذلك بعد أن ضرب فيلمه Top Gun عروض السينما جميعها بنجاحه.

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