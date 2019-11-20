ماثيو ماكونهي يكشف سرّ نجاحه.. ويصرّح "لقد حققت نفسي وسجّلت دخولي للعالم"

يعدّ النجم "ماثيو ماكونهي" أحد أكثر ممثلي هوليوود غموضاً حول حياته الشخصية، إلا أنه كشف اليوم جانباً من حياته عبر مؤتمر صحفي له للترويج لمبادرة لعلامته التجارية Wild Turkey في سيدني.

ورجع النجم الحائز على جائزة الأوسكار إلى فترة شبابه ودراسته في أستراليا كطالب في برنامج الروتاري للتبادل في الثمانينات أثناء حديثه في المقابلة حيث كشف عن أهمية الاتصال مع العالم الخارجي وتسجيل الدخول لنفسه.

وتحدث ماثيو للصحيفة حول حياته فقال: "في الواقع في ذلك العام 1988 و 1989 قضيت وقتي في أستراليا حيث كانت نوعاً من تسجيل مغادرة من مدرستي الثانوية وتسجيل دخول خاص بي لمدة أسبوعين خارج مدرستي وحياتي الروتيني".

وتابع حديثه: "في أيامي كنت أعيش في مقطورة تسير عبر أميركا الشمالية لمدة أربع سنوات لقد تعلمت قيم وجود خيارات أقل وأكثر راحة"، وأضاف: "لقد تعلمت قيم قضاء بعض الوقت بمفردي لأتحقق من تسجيل وصولي إلى ما أريد فلا أعتقد بأني كنت سأجلس هنا إذا لم أكن اتخذ هذه القرارات في ذلك الوقت".

أما عن عودته لأستراليا فقال ماثيو: "لقد كان جيداً بالنسبة لي العودة إلى منزلي الثاني، ولكن هذه المرة أحضرت معي ابني الأكبر ليفي ليشاهد هذا البلد".

ويشار إلى ان ماثيو هو المدير الإبداعي للعلامة التجارية Wild Turkey والتي أطلقت مبادرة With Thanks المصممة للتعرف على الشركات المحلية التتي تحمي البيئة والطبيعة.

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