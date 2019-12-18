ماريا كاري تحتفل بالذكرى 25 لإصدار أغنيتها الشهيرة All I Want For Chirstmas Is You بهذه الطريقة!

أطلقت النجمة "ماريا كاري" أغنيتها الشهيرة All I Want For Chirstmas Is You في عام 1994 والتي لاقت نجاحاً باهراً فكانت ضمن أفضل 10 أغاني على قائمة Billboard Hot 100.

لكن الآن هذا الوقت المناسب للنجاح والشهرة فبعد مرور 25 عاماً على إصدار الأغنية احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة Billboard Hot 100.

وشوهدت ماريا وهي تحتفل بهذا النجاح الهائل في مبنى Empire State حيث حظيت بشرف إضاءة المبنى خلال الذكرى الـ 25 لإصدار الأغنية.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 49 عاماً بإطلالة ساحرة وأنيقة وهي ترتدي فستان رمادي من الترتر بقماش ضيّق أظهر منحنيات جسدها المثير كما تزيّن بفتحة كبيرة جهة الصدر ونسّقت معه حذاء فضي بكعب عال.

وخلال وقت سابق أطلقت ماريا ألبومها الجديد تحت عنوان Merry Christmas للاحتفال بالحدث هذا العام حيث يحتوي الألبوم على فيديو جديد.

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