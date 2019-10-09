ماريا كاري تكشف بدايات حياتها المتواضعة في مذكراتها.. وتصرّح "تعرّضت للإذلال العلني"

أعطت النجمة "ماريا كاري" بعض التلمحيات حول الموضوعات التي تريد تغطيتها في مذكراتها القادمة وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة Variety التي كان موضوعها حول قوة النساء.

في البداية أوضحت ماريا بأنها أصبحت مهووسة بالكتابة في الوقت الحالي حيث أن مذكراتها كانت معالجة وشافية لها وتعود بعض الموضوعات التي ذكرتها في مذكراتها إلى تاريخ مبكر من حياتها أي قبل أن تصبح مشهورة.

وتحدثت ماريا عن بدايات حياتها بقولها: "ولدت لأب أسود وأم بيضاء وعشت في بدايات متواضعة للغاية وخرجت منها بعدما تعرضت للصعود والهبوط والإذلال العلني بالإضافة إلى التنمر"، وتابعت: "لكن تمر عليك لحظة تريد التحرر من هذه الأشياء، وعليك ان تستمتع بتلك اللحظة وأن تكون حول اناس حقيقيين يهتمون بك وتتخلص من هذا الهراء".

وصرّحت ماريا أنها نمت على مر العقود من الزمن في دائرة الضوء والشهرة لتصبح نجمة وقد عملت بجد للخروج من تحت يد الرجال الأقوياء في المهنة، كما تطرقت لانهيارها الذي تعرّضت له فقالت: "لقد كان انهياراً عاطفياً وجسدياً لكنه لم يكن عصبياً لأنه لا تتعافى من ذلك بسهولة"، وتابعت: "حتى معالجي قال لي بأنه لم يكن لديك انهيار، بل المشكلة تكمن في أن الناس لم يستطيعوا التعامل معك كمغنية".

كما تخطط ماريا للتحدث في مذكراتها حول علاقتها الشخصية والمهنية مع تومي موتولا الذي سيطر عليها كما ستتطرق للتمييز الجنسي في صناعة الموسيقى.

وظهرت ماريا على غلاف المجلة وهي ترتدي فستاناً أسود لامع جاء بقصة ضيقة وفتحة كبيرة جهة الصدر، كما تزيّنت بالعديد من الإكسسوارات الفضية.

ويشار إلى أن ماريا ليس لديها تاريخ لإصدار مذكراتها لكنها قالت ينبغي أن يكون في أواخر العام المقبل.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: