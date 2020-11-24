مايكل بي جوردن ينضم إلى الموقع الإباحي OnlyFans.. والدوافع خيرية!

حصل الممثل الأمريكي "مايكل بي جوردان" على لقب "أكثر رجل إثارة على قيد الحياة" لعام 2020 من مجلة People قبل أسبوع تقريبًا.

وأثناء تواجده في برنامج Jimmy Kimmel Live يوم الثلاثاء الماضي، أكد نجم Black Panther أنه سيستخدم جسده لفعل الخير وذلك عبر الانضمام إلى موقع OnlyFans، الذي يحظى بشعبية لدى العاملين في الجنس الذين ينشرون محتوى للبالغين فقط.

وأشار "مايكل جوردان" أن انضمامه للموقع من أجل المساعدة في جمع الأموال لبعض القضايا النبيلة والخيرية، وللشركات والمدارس التي دمرت بسبب جائحة كورونا.

وتطرق مقدم البرنامج الكوميدي "كيميل" عن غير قصد إلى موضوع الموقع حينما لاحظ نمو شعر "جوردن" بشكل كثيف، حيث أطلق عليه اسم "Murphy"، وحينها كشف أنه سيشيد حسابًا على موقع OnlyFans قريبًا بابتسامة خبيثة ومرحة على وجهه، وأشار أنه سيتناول الفواكه وجميع الأشياء الجنونية.

يذكر أن موقع OnlyFans هو موقع اشتراك يمكّن منشئي المحتوى من استثمار تأثيرهم، حيث تسمح لهم بنشر محتواهم الخاص الذي يمكن الوصول إليه من قبل معجبيهم مقابل رسوم شهرية لمرة واحدة.

وعلى الرغم من شهرته بين العاملين في مجال الجنس، إلا أن الموقع نما شعبيته خلال فترة إغلاقات فيروس كورونا، وسرعان ما أصبح مصدر دخل لكثير من الأفراد مثل الكتاب ومدربي اللياقة البدنية والطهاة وغيرهم ممن يقومون بتحميل الصور ومقاطع الفيديو.

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