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مايكل دوغلاس يعبّر عن تضامنه مع أوكرانيا بطريقة غريبة خلال حفل SAG

منشور 01 آذار / مارس 2022 - 11:28
مايكل دوغلاس
مايكل دوغلاس

أقيم حفل توزيع جوائز SAG بدورته الـ 28 في مدينة لوس انجلوس الأمريكية يوم الاحد الماضي، وذلك بعد ان كان الحفل افتراضياً خلال العام الماضي بسبب فيروس كورونا الذي فرض الكثير من الشروط حول العالم

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وحضر حفل الجوائز العديد من نجوم هوليوود وممثليها الذين تألقوا باطلالاتهم المختلفة واحتفلوا بجوائزهم التي تلقّوها سواء كأفضل أعمال أو كأفضل نجوم.

مايكل دوغلاس يلفت الانتباه بتعبيره عن تضامنه مع اوكرانيا

كان الكثير من مشاهير العالم قد عبّروا عن تضامنهم مع اوكرانيا جرّاء حربها العسكرية مع روسيا منذ بدء الغزو قبل عدة أيا بطرق مختلفة سواء على أرض الواقع ام على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة

ومن ضمنهم النجم العالمي "مايكل دوغلاس" الذي عبّر عن تضامنه ودعمه الكبير لاوكرانيا وذلك بطريقة مختلفة خلال حفل توزيع جوائز SAG حيث تواجد النجم الهوليوودي على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع الجوائز وكان يرتدي البدلة الرسمية بينما وضع في جيب سترته قماشة صغيرة عليها علم أوكرانيا معلنا تضامنه الكامل بهذه الطريقة

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كريس دو بيرغ يتضامن مع اوكرانيا

اما المغني العالمي كريس دو بيرغ فقد أعلن تضامنه الكامل مع اوكرانيا حيث نشر صورة لعلم أوكرانيا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأكّد في المنشور الخاص فيه بأن العالم بأكمله مع أوكرانيا في الحرب التيي تخوضها روسيا ضدها 

ونال المنشور اعجاب الكثير من المتابعين والمعجبين حول العالم.

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