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مايلي سايرس بصور خليعة.. لانجوري أثناء قص شعر حبيبها!

منشور 05 شباط / فبراير 2020 - 07:20
مايلي سايرس وكودي سيمبسون
مايلي سايرس وكودي سيمبسون

يبدو واضحًا أن طلاق النجمة الأمريكية "مايلي سايرس" من زوجها الأسترالي "ليام هيمسورث" حررَّها من قيود الحشمة، فانطلقت لإبراز جانبها الجريء والفاضح برفقة حبيبها الجديد "كودي سيمبسون".

نشر المغني الأسترالي "كودي سيمبسون" سلسلة صور مُثيرة التقطها برفقة حبيبته أمام مرآة الحمام عبر حسابه على موقع إنستغرام"، تظهر فيه "سايرس" تقص شعره الأشقر مُرتدية لانجوري مؤلف من قطعتين حمالة صدر من الدانيل ولباس تحتي رفيع، في حين سرَّحت شعرها على شكل كعكة مرفوعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

superbowl supercuts

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واختار "سيمبسون" (23 عامًا) البقاء عاري الصدر، وعلَّق: "أنتم تشاهدون حفل السوبر بول، ونحن نقص الشعر".

وفي الصورة الثانية، يضع "سيمبسون" ذقته على قدم "سايرس" التي استعرض جسدها دون حرج.

وتأتي هذه الصور الحميمة بعد انتهاء إجراءات طلاق "سايرس" من زوجها السابق "ليام هيمسورث" يوم الثلاثاء الماضي عقب خمسة أشهر من انفصالهما.

ويشار إلى أن مايلي وكودي بدآ بالمواعدة بعد شهرين فقط من إعلان النجمة الأمريكية انفصالها عن زوجها.

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