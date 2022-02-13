مايلي سايريس بإطلالة جديدة.. ونحافتها المفرطة تثير قلق الجمهور

تحاول النجمة الهوليوودية مايلي سايريس إثارة الجدل بشكل مستمر من خلال اطلالاتها التي تبدو غريبة في بعض الاحيان ومثيرة في احيان اخرى سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على المسرح في حفلاتها الغنائية

مايلي سايريس تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

أثارت نجمة ديزني جدلاً كبيراً حول مشاركتها مجموعة صور لها والتي ظهرت فيها بمظهر غريب وجديد لم يعتده جمهورها من قبل ووصف البعض هذا اللوك بـ "الغامض" والمثير للجدل

وارتدت الفنانة العالمية جمبسوت باللون البيج والمزيّن بجيوب وحزام باللون البني حيث اعتمدت اطلالة الكاجوال، وسرّحت شعرها بطريقة غريبة وغير اعتيادية.

وبالرغم من أن الصورة لاقت اعجاب عدد كبير من جمهورها، إلا أن البعض الآخر عبّروا عن قلقهم لظهور النجمة "مايلي سايريس" بنحافة مفرطة متسائلين عن السبب وراء هذه النحافة الكبيرة والمبالغ بها على حد تعبيرهم

وقد عبّر المتابعون عن خوفهم تجاه نحافتها المفرطة حيث بدا وجهها نحيلًا جداً وعنقها رفيع للغاية مما اثار القلق حول معانتها من مرض ما

مايلي سايريس تثير غيرة كيم كارداشيان

وأثارت النجمة العالمية خلال وقت سابق غيرة نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" وذلك بعد أن نشرت صورة لها برفقة حبيب كيم الجديد "بيت ديفيدسون".

ونشرت مايلي صورة مثيرة لها برفقة النجم بيت ديفيدسون مما اثار غيرة كيم كارداشيان التي قامت بإلغاء متابعة مايلي عبر "انستغرام" كنوع من ردة الفعل على صورتها مع حبيبها الحالي.