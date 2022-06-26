ما حقيقة إصابة النجم "أركان بيتيكايا" بنوبة قلبية حادة؟

أثيرت شائعات في الأيام القليلة الماضية حول اصابة النجم التركي الشهير اركان بيتيكايا بنوبة قلبية حادة وخطيرة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقلت العديد من الصفحات الأخبارية أنباء عن تعرض اركان بيتيكايا لـ نوبة قلبية حادة خلال تصويره مشاهده في مسلسله الجديد "اليوم الأخير" ونقله إلى المستشفى وتوقف التصوير بسبب الوعكة التي تعرض لها الفنان التركي

اركان بيتيكايا وخبر اصابته بنوبة قلبية حادة

من جانبها نفت الصحفية التركية الشهيرة بيرسين انباء اصابة الفنان التركي بنوبة قلبية، وكشفت بأنها قامت بالاتصال على الفنان من اجل الاطمئنان عليه ومعرفة اخر تطوورات وضعه الصحي

وأكد الفنان التركي تعرضه لوعكة صحية وذهابه إلى المستشفى وتلقي العلاج الا انه نفى ان تكون سبب هذه المشكلة تعرضه لنوبة قلبية وقال في رده على الصحفية التركية: "أنا لم أصب بأي نوبة قلبية أو ما ىشابه ذلك، أنا فقط أصبت بانفلونزا وانا الآن بصحة جيدة ولا يوجد شيء".

اركان بيتيكايا يطمئن الجمهور على صحته

وأكّد النجم التركي أنه مستمر في عمله وانه عاد لاستكمال مشاهده، وانه يتواجد حاليًا في موقع تصوير مسلسله الأخير وهو بصحة جيدة جدًا وقال بخصوص هذا الأمر: "أنا بصحة جيدة وأنا الآن في موقع تصوير مسلسل اليوم الأخير وأقوم بعملي على أكمل وجه".

نبذة عن النجم اركان بيتيكايا

ولد النجم التركي في عام 1970، تخرج من قسم المسرح في الكونسرفتوار الدولي

بدأت شهرة النجم التركي الواسعة من خلال مسلسل "الزهرة البيضاء" الذي عرض عام 2005 و مسلسل "خريف الحب" الذي تم عرضه في عام 2008 حيث لاقى العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا

الا ان أبرز ادوار الفنان التركي والذي تسبب له بالنجاح والشهرة الكبيرة هو دور القبطان علي في المسلسل الشهير "على مرّ الزمان" والذي اكسبه العديد من الجوائز وحظي هذا العمل بشهرة كبيرة في تركيا والعالم

أبرز اعمال النجم التركي اركان بيتيكايا: