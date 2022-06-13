ما حقيقة وفاة النجمة التركية توبا بويوكوستن بحادث سير في اسطنبول؟

هيا حازم

تداولت العديد من الصفحات المعنية باخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر حول وفاة النجمة التركية الشهيرة توبا بويوكوستين في مدينة اسطنبول بسبب حادث سير

حقيقة وفاة الفنانة التركية توبا بويوكوستن

وضجّت مواقع التواصل بهذا الخبر حيث تساءل العديد من جمهور توبا حول مدى صحة خبر وفاتها خاصة وأنه لم تعلن أي جهة رسمية تركية عن خبر الوفاة، والذي أكّدت الشائعات بأنها توفيت بحادث سير.

ونفت مصادر مؤكدة ومقربة من النجمة التركية الشهيرة شائعات وفاتها بحادث سير مروّع، حيث أكّدت الأخبار بأنها لم تتعرض بالأصل الى حادث سير وهي بصحة جيدة وان هذه الأخبار يجري تداولها بين فترة واخرى

وكشفت المصادر الاخبارية بأن هناك العديد من الأشخاص الذين يروّجون الى مثل هذه الأخبار والشائعات والهدف منها هو أذية توبا وتعرّض عائلتها للأذى والاساءة.

واللافت أن هذه المواقع تناقلت فيدوهات على انها من جنازة الفنانة التركية وسط حديث عن حزن عائلتها واصدقائها، وتجاهلت الفنانة التركية هذه الأخبار وحرصت على مشاركة جمهور صور جديدة لها عبر انستغرام

آخر أعمال توبا بويوكوستين

ويشار بأن توبا تعمل الآن على التحضير لعدد من الاعمال الجديدة ولكنّها لم تكشف أي تفاصيل أخرى حول ماهيّة هذه الأعمال أو النجوم الذين من المقرر ان يشاركوا معها في هذه الأعمال

وكانت توبا قد شاركت في الموسم الثاني من المسلسل التركي الشهير "ابنة السفير" وذلك بعد انسحاب زميلتها النجمة التركية نسليهان أتاغول إثر تعرّضها لوعكة صحية خطيرة وتنفيذُا لنصيحة الاطباء حول الراحة

واثارت مشاركة توبا كبديلة لـ نسليهان حينها ردود فعل غاضبة بين جمهورها حيث انهم رأوا ان العمل كان قد بدأ بخسارة جمهوره وان توبا شاركت في العمل بعد فقدانه النجاح

وتدور قصة مسلسل ابنة السفير حول فتاة يتركها حبيبها في ليلة زفافهما بسبب العادات والتقاليد بعد اكتشابه عن تعرضها للاغتصاب لتهرب هذه الفتاة بعد صدمتها الكبيرة بحبيها وتختفي لسنوات، الا انها تظهر في ليلة عرسه على فتاة أخرى لتكشف له عن وجود ابنة لهما وعن اصابتها بمرض خطير تاركة الطفلة الصغيرة بين يدي والدها لتبدأ الكثير من الاحداث لاحقًا