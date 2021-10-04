مثل الشعرة بالعجين.. نجل شاروخان يخرج من السجن بعد قضية حيازة المخدرات

تم نقل آريان خان ، نجل النجم الكبير شاروخان ، إلى محكمة في مومباي بعد ظهر اليوم ، بعد يوم من اعتقاله هو وسبعة آخرين بعد مداهمة حفلة على سفينة سياحية قبالة سواحل مومباي من قبل مكافحة المخدرات. المكتب أو NCB.

ومثُل الشاب البالغ من العمر 23 عامًا أمام المحكمة مساء الأحد حيث مُنحت وكالة مكافحة المخدرات حراسة المعتقلين حتى اليوم.

وقال البنك المركزي إن الغارة الكبيرة يوم الأحد أسفرت عن 13 جراما من الكوكايين و 21 جراما من الكاراس و 22 حبة من عقار إم دي إم إيه و 5 جرامات من إم دي إم إيه. وأضافت أن التهم الموجهة إلى أريان خان تشمل شراء وحيازة واستخدام مواد محظورة.

وطالب ساتيش مانيشيندي محامي آريان خان بالإفراج عنه بكفالة ، قائلاً إن موكله قد ألقي القبض عليه فقط على أساس رسائل الدردشة. "لم يكن لدى آريان تذكرة ، ولا مقصورة أو مقعد على متن الرحلة. لقد كان هناك لأنه تمت دعوته. لم يكن لديه حتى بطاقة صعود إلى الطائرة. ولم يتم العثور على أي شيء به. تم القبض عليه على أساس الدردشة فقط. . "

وإلى جانب آريان خان ، ألقت وكالة مكافحة المخدرات القبض على سبعة آخرين تم احتجازهم من السفينة - مونمون داميشا ، نوبور ساريكا ، إسميت سينغ ، موهاك جاسوال ، فيكرانت تشوكر ، جوميت شوبرا ، أرباز ميرشانت.



