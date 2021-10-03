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نجل شاروخان في قبضة مكافحة المخدرت.. سهرة على السفينة تنتهي بفضيحة!

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 01:25
شاروخان
شاروخان

انتشرت تقارير أخبارية تفيد استدعاء نجل نجم بوليوود شاروخان إلى مكتب مكافحة المخدرات في مومباي بسبب تواجده في حفلة غير قانونية تعاطي بها الأفراد مواد مخدرة.

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وصرَّح سمير وانكيد، مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات، أن الوكالة داهمت حفلًا صاخبًا أقيم على متن سفينة "كورديليا" ليلًا، وضبط أريان خان برفقة 7 أشخاص آخرين من بينهن نساء في حالة هذيان، حيث كانت السفينة متوجهة إلى ولاية جوا الهندية مساء السبت، ثم تعود إلى مومباي يوم الاثنين.

وأشير أن المشتبه بهم عملوا على إخفاء المخدرات في حقائبهم وملابسهم الداخلية حينما داهمت الوكالة السفينة.

وأكَّد مسؤولون في مكتب مكافحة المخدرات أنه يتم استجواب أريان خان ومصادرة هاتفه المحمول، لكن لم توجَّه إليه أي تهم حتى الآن، كما نشر أحد العاملين في المكتب صورة سيلفي تجمعه بالشاب في ردهة الانتظار.

شاروخان

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وقد نُقل آريان خان إلى المشفى لإجراء بعض الفحوصات للتأكد من أنه لم يتعاطى المخدرات.

وذكرت تقارير أن المشتبه بهم في الحادثة سيمثلون أمام المحكمة يوم غد الإثنين لاستكمال الاجراءات القانونية.


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