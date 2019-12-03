محمد حديد ينفصل عن خطيبته التي تصغره بـ 40 عاماً.. وهذا هو حبيبها الجديد!

انتشرت شائعات انفصال رجل الأعمال "محمد حديد" عن خطيبته التي تصغره بـ 40 عاماً شيفا صافي، ولكن الأخيرة أكّدت هذا الشيء بنشرها صورةً تظهر صديقها الجديد.

شاركت شيفا البالغة من العمر 39 عاماً صورةً عبر حسابها الخاص على انستغرام تظهر فيه صديقها الجديد منتج الدي جي والموسيقي الهولندي نيلز هولينغ، وهي تطبع قبلة على خده وعلّقت على الصورة برموز تعبيرية على شكل قلب.

ومن غير المعروف متى انفصل والد عارضات الأزيات الشهيرتان بيلا وجيجي حديد عن خطيبته شيفا إلا أنه يبدو أنه كان قبل عدة أشهر، حيث نشر هوليينغ في 15 يونيو صورةً وهو جالس على الأريكة بينما كانت أنثى تداعب عنقه.

وخلال وقت سابق من هذا الشهر ظهرت شيفا على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز الموسيقية الأمريكية في لوس أنجلوس برفقة حبيبها الجديد هوليينغ.

ويشار إلى ان رجل الأعمال ذو الأصول العربية محمد حديد قد انفصل عن زوجته يولاندا حديد عام 2000 حيث كان لديه منها بيلا وجيجي وابنه أنور، ثم أعلن خطوبته لشيفا ذات الأصول الإيرانية والتي تصغره بـ 40 عاماً عام 2017.

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