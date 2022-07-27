مخرج يطلب من الفتيات صور مخلّة بالآداب.. فضيحة تهز الوسط الفني التركي

كشفت مصادر اخبارية تركية بأن هناك فضيحة كبيرة انتشرت في الآونة الأخيرة حول مخرج تركي شهير يقوم بابتزاز الفتيات اللواتي يتقدّمن للعمل في المسلسلات التي يقوم بإخراجها

تفاصيل فضيحة المخرج التركي

لم يتم الكشف عن اسم المخرج أو أي تلميحات قد تساعد على معرفة هويته، وسط حالة من التكتم والتستر على هذه الفضيحة الصادمة التي هزت الوسط الفني التركي مؤخرًا

وفي تفاصيل الفضيحة التي تم كشفها وشكلت صدمة كبيرة في الوسط الفني التركي، فإن المخرج الشهير كان يقوم بعمل تجارب أداء لمجموعة من الفتيات وذلك من أجل اختيار نجمات للمشاركة في أحد الأفلام التي يخرجها.

وعندما ينتهي هذا المخرج من المقابلات يقوم بمراسلة الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب من كل فتاة أن تقوم بإرسال مجموعة من الصور الشخصية لها وهي بوضعيات مخلّة للآداب وعارية تماماً مبررًا هذا التصرف أنه لمصلحة العمل ومحاولة منه لاختيار الفنانة الأنسب للدور

الكشف عن هوية المخرج التركي

وبعد أن قامت مصادر أمنية بالتحقيق في الموضوع خاصة بعد انتشاره بشكل كبير، تمكنت السلطات الرسمية من متابعة الموضوع والتأكد من جميع هذه الأخبار

وبحسب التفاصيل المتداولة فإن هوية هذا المخرج أصبحت معلومة لدى السلطات الرسمية التي بدأت التحقيق معه من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن هويته للجمهور

في المقابل طالب العديد بإنزال أشد العقوبات على هذا المخرج، كما طالب البعض بكشف هويته حتى يكون عبرة لغيرة، مؤكدين أن التستر على هذه النوعية من الأشخاص أمر غير منطقي