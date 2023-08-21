مستخدمة تصف بيلا حديد بـ"الوحشة".. والمتابعون منقسمون!

تصدر اسم عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بسب تغريدة لإحداهن وصفت شكلها بـ"الوِحِش".

بيلا حديد تتصدر الترند

في التفاصيل، أعادت إحدى المستخدمات مشاركة مقطع فيديو لجلسة تصوير حديثة خضعت لها بيلا حديد عبر حسابها في موقع "تويتر" ، إذ ظهرت الأخيرة بقوام ممشوق، مرتديةً فستان "لاتكس" أبيض اللون مبرزًا منحنيات جسدها.

وانتقد المستخدمة التي تدعى ريم شكل بيلا؛ بسبب نحافتها المفرطة، وكتبت معلقة: "تخيل تتحرم من كل ملذات الاكل ويبقى شكلك وحش فالاخر بردو ".

تخيل تتحرم من كل ملذات الاكل ويبقى شكلك وحش فالاخر بردو https://t.co/ccsLa7GXz2 — Reem🍋 (@remmonade) August 20, 2023

ردود أفعال المتابعين

وانهالت التعليقات على منشور ريم وانقسموا بين مؤيد ومهاجم، فمنهم استهجن وصف بيلا بـ"الوحشة" رغم أنها من أشهر عارضات الأزياء في العالم وأكثرهن جاذبية، بينما رأى آخرون أنها لا تتمتع بأي علامة جمال.

فعلَّقت إحداهن: "الصراحة جسمها perfect و اللي مش عاجبه كلامه يعاركني".

ولفتت إحداهن أن كلام ريم ينبثق تحت مظلة احتقار الجسد، وكتبت: "ده Body shaming برضو بعيدا ع أنها تعبانة بقالها ٤ شهور".

فيما أشارت إحداهن أن معاناة بيلا من النخافة المفرطة سببها معاناتها لسنوات من مرض لايم، وكتبت: "ترا البنت عندها مرض خطير مش لانه حابه تتحرم من الملذات مش فاهمة كيف بتفكروا جد متخلفين بس بتحبوا تعلقوا".

بيلا حديد ومعاناتها من مرض لايم

وفي وقت سابق، تحدثت بيلا حديد عن صراعها الطويل مع مرض "لايم" الذي بقيت تُعاني منه لمدة 100 يوم.

صرّحت بيلا خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل "انستغرام" يوم الاحد الماضي، بأنها أصبحت تتمتّع بصحة جيّدة بعد أن قضت ما يقارب الـ 100 يومًا وهي تعاني من مرض لايم.



وبدأت عارضة الأزياء الشهيرة حديثها عبر "انستغرام" بقولها: "أنا الصغيرة التي عانت وانا فخورة بنفسي لأنني لم أستسلم ابداً"، كما أكّدت بانها ممتنّة لوالدتها يولاندا حديد التي ساندتها ووقفت إلى جانبها بشكل كبير.



وتابعت عارضة الأزياء قولها: "ممتنّة لوالدتي للاحتفاظ بسجّلاتي الطبيّة، وعدم تركي جانبي وحمايتي ودعمي والاهم من كل هذا تصديقي".