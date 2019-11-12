مسرح برودواي يطفأ أضوائه حزناً على وفاة الممثلة الطفلة لوريل غريغز.. والنجوم ينعونها

توفيت الممثلة الطفلة "لورينا غريغز" البالغة من العمر 13 عاماً في نهاية الأسبوع الماضي وذلك إثر نوبة ربو مفاجئة.

وخفف مسرح برودواي في منهاتن أضوائه حداداً على روحها كجزء من تقاليد قديمة فقد بدأت مسيرتها عليه من خلال عرض SNL وتوافد جميع ممثلي المسرح إلى مدينة نيويورك ليتواجدوا حول عائلتها.

وبعبارات حزينة توافد أصدقاء الطفلة الراحلة وزملائها على وسائل التواصل الاجتماعي لينعونها ويشيدون بصفاتها الجميلة فبدأت إليزا هولاند قائلةً: "أشعر بحزن عميق لفقدان إحدى اخواتي، لقد كنت تبتسمين دائماً وتجعلي الآخرين يضحكون أنا ممتنة لأني تعرّفتُ عليكي، لن ننساكي أبداً ولن نتوقف عن حبك، ارقدي بسلام".

أما سوبو فقد اختارت لتكتب: "كانت دائماً سعيدة ومبتسمة سوف أشتاق إليها كثيراً، صلواتي لعائلتها وأصدقائها وأي شخص تشرّف بمعرفتها".

ظهرت لورينا لأول مرة في برودواي في سن السادسة في Cat On A Hot Tin Roof بجانب سكارليت جوهانسون ثم انضمت إلى الطاقم الموسيقي لتلعب دور إيفانكا لمدة 17 شهر والتي كانت أطول فترة لأي ممثلة في تاريخ برودواي، بالإضافة إلى قيامها بالإعلانات التجارية والصوتية.

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