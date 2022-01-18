مسلسل رعب على نيتفليكس بعنوان Archive 81.. وسعودية بطلة الفيلم!

أصدرت المنصة العالمية الشهيرة "نيتفليكس" عن وجود مسلسل رعب هوليوودي جديد تحت عنوان Archive 81 حيث سيحمل قصة مثيرة وخطيرة من المفترض ان تحظى باعجاب المشاهدين حول العالم

مفاجأة المسلسل Archive 81

أما المفاجأة الخاصة في المسلسل كانت ان العمل سيكون من بطولة الفنانة السعودية دينا شهابي حيث ستقوم بدور البطولة في هذا المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الرعب

نبذة عن مسلسل Archive 81

تدور أحداث هذا المسلسل حول شخص يحاول استعادة مجموعة من أشرطة الفيديو التالفة عام 1994، ويكتشف الرجل نفسه أنه مهووس بالكشف عما حدث لشخصية Melody.

أما اللافت فهو أن هذه الشخص يجد نفسه مقتنع بانه يستطيع انقاذها من النهاية المخيفة التي وصلت اليها وحدثت قبل ما يقارب الـ 25 عام.

حياة دينا الشهابي

تلقّت دينا الشهابي تعليمها في الامارات وهي من أصل سعودي حيث شجعتها معلمتها على ان تصبح ممثلة، وفي سن الـ 18 انتقلت إلى نيويورك لمزاولة مهنة التمثيل هناك وعرفت واشتهرت بشكل كبير بين اوساط الفن في امريكا لتصبح واحدة من نجمات هوليوود، ومن المتوقع ان تحقق دينا في هذا العمل نجاحًا كبيرًا قد يجلعها نجمة مطلوبة في الاعمال الامريكية

وعبر عدد كبير من رواد السوشال ميديا في السعودية عن سعادتهم وفخرهم بالفنانة السعودية ومشاركتها في هذا العمل الذي يعرض على منصة عالمية شهيرة، متوقعين أن تقدم دينا اداء لافت