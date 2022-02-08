مسلسل The Simpsons يتنبأ بحادثة الطفل المغربي ريّان قبل 20 عامًا

أثار المسلسل الكرتوني الامريكي The Simpsons حالات من الجدل على طول السنوات الماضية، حيث اشتهر بتنبأه بالاحداث قبل وقوعها.

مسلسل The Simpsons يعود من جديد للواجهة

أثار المسلسل جدلاً كبيراص عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حلقات المسلسل قبل 20 عاماً يظهر فيها ابن سيمبسون "بارت" وهو يسقط في بئر طويل.

وفي تفاصيل حلقة المسلسل سقط بارت ابن سيمبسون في بئر وهرع إليه عائلته والجيارن لمساعدته، حيث انهم يبدأون في الحفر وفي النهاية يصلوا لنهاية سعيدة وهي انقاذ الطفل سالماً من البئر.

والمفاجأة بأن تفاصيل هذه لاحلقة تتفاجأ بشكل كبير مع تفصيل حادثة الطفل المغربي الراحل ريّان والذي سقط في بئر عميق حيث هرعت عائلته والسلطات المغربية لإنقاذه من خلال الحفر، حيث ترقّب العالم كله خروجه ولكن النهاية كانت مأساوية بوفاة الطفل عكس المسلسل.

مسلسل The Simpsons يتنبأ بالكثير من الأحداث

تنبا مسلسل The Simpsons بأحداث عديدة على مرّ السنوات السابقة خلال عرض حلقاته قبل 20 عاماً، حيث تنبأ في احد حلقاته باعمال الشغب التي حصلت في الولايات المتحدة عقب فوز بايدن على ترامب.

كما تنبأ بانتشار فيروس كورونا حيث كان في تفاصيل المسلسل أن الفيروس ظهر في اليابان وظهرت أعراضه على عامل في المصنع حيث انه كان خلال عمله يسعل بجانب بضاعة امريكية وانتشر الفيروس بعد ذلك.