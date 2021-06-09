مشاهير بإطلالات متألقة خلال حفل BAFTA TV 2021.. ومشاهير غابوا عن السجادة الحمراء!

أقيم حفل توزيع جوائز التلفزيون BAFTA 2021، وتميّز هذا العام لأنه تم بث النجوم غير القادرين على الحضور على السجادة الحمراء بتقنية الهولوغرام وهي صورة ثلاثية الأبعاد.

وكان هناك عدد كبير من المشاهير الذين وصلوا إلى السجادة الحمراء شخصياً يوم الأحد الماضي وذلك في الحدث الذي اقيم في مركز Televison غرب لندن.

وتألقت العديد من نجمات هوليوود خلال حضورهن الحفل ومنهم النجمة بيلي بايبر التي خطفت الأنظار بإطلالتها الجميلة إذ ارتدت فستان أسود والذي تزيّن بوشاح وردي من الساتان ممتد من الأكمام ومربوط بالخصر.

أما مقدمة البرامج البريطانية آي جاي أودودو فقد تألقت بفستان أحمر مصنوع من الريش مع اعتمادها لتسريحة شعر بسيطة، كما حافظت جودي كومر على الظهور بإطلالة بسيطة باعتمادها بدلة رسمية كحلية بدون أكمام.

وفي هذه الأثناء اختارت ميشيلا كويل الظهور بفستان أسود بسيط بفتحة جهة الصدر وأكمام باللون البرتقالي وأكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات الذهبية.

ويشار إلى ان الحفل شمل ترشيحات مجموعة واسعة من أبرز الأعمال التلفزيونية والمسلسلات، بما في ذلك عرض BGT Black Lives Matter ومسلسل Bridgerton و Small Axe و The Crownالشهير والعديد من أعمال.

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