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مشاهير يتشابهون لدرجة كبيرة مع شركائهم.. وأبرزهم الثنائي بيبر!

منشور 05 تمّوز / يوليو 2021 - 10:51
مشاهير هوليوود
مشاهير هوليوود

يميل بعض الثنائيات الرومانسية إلى التشابه في جميع أنحاء العالم حتى لو لم يكونوا متشابهين في بداية علاقتهما إلا أنهما يصبحان كذلك بمرور الوقت.

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ومن خلال النظر إلى صورهم المشتركة يمكن رؤية وجه لاتشابه لاكبير وقد تعتقد بأنهم مرتبطون ببعضهم البعض، ومن هؤلاء المشاهير:

 

1- كورتني كوكس وجوني مكايد

 

 

2-  فنسنت كارثيزر وأليكسيس بليدل

 

 

3- روني مارا وجواكين فينيكس

 

 

4-  لايتون ميستر وآدم برودي

 

 

5- جايسون موموا وليزا بونيت

 

 

6- راندي جربر وسيندي كروفورد

 

 

7- إيدي سيبريان وليان ريمس

 

13 Celebrity Couples Who Bear More Than a Passing Resemblance to Each Other

 

8- جيسيكا ألبا وكاش وارين

 

 

9- جاستن بيبر وهيلي بيبر

 

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10- روبي ويليامز وعايدة فيلد

 

13 Celebrity Couples Who Bear More Than a Passing Resemblance to Each Other

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كلمات دالة:مشاهيرأخباراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرهوليوود

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