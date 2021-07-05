مشاهير يتشابهون لدرجة كبيرة مع شركائهم.. وأبرزهم الثنائي بيبر!

يميل بعض الثنائيات الرومانسية إلى التشابه في جميع أنحاء العالم حتى لو لم يكونوا متشابهين في بداية علاقتهما إلا أنهما يصبحان كذلك بمرور الوقت.

ومن خلال النظر إلى صورهم المشتركة يمكن رؤية وجه لاتشابه لاكبير وقد تعتقد بأنهم مرتبطون ببعضهم البعض، ومن هؤلاء المشاهير:

1- كورتني كوكس وجوني مكايد

2- فنسنت كارثيزر وأليكسيس بليدل

3- روني مارا وجواكين فينيكس

4- لايتون ميستر وآدم برودي

5- جايسون موموا وليزا بونيت

6- راندي جربر وسيندي كروفورد

7- إيدي سيبريان وليان ريمس

8- جيسيكا ألبا وكاش وارين

9- جاستن بيبر وهيلي بيبر

10- روبي ويليامز وعايدة فيلد

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