مع استمرار المنافسة بينهما.. كايلي جينر بلون شعر جديد نكايةً بشقيقتها كيم كارداشيان

نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" صورةً جديدة لنفسها عبر حسابها الخاص على انستغرام حيث كشفت فيها عن إطلالتها الجديدة في لون الشعر.

وشاركت المليونيرة العصامية صورةً مع أتباعها البالغ عددهم 162 مليون شخص ومقطع فيديو ظهر فيه شعرها الطويل باللون العسلي الفاتح أو الأشقر وذلك يوم الجمعة الماضية.

وعلّقت كايلي على الصورة بقولها: "مظهر وحيوية جديدة" مع رموز قلب سوداء في عيد الحب.

وتأتي إطلالتها هذه بعد أيام من نشر شقيقتها كيم صورةً لنفسها بإطلالة مطابقة تماماً وبنفس لون الشعر حيث علّقت على الصورة بقولها: "أعتقد بأن كايلي وكلوي سيضربانني على تغيير لون شعري إلى هذا".

ومع ذلك لم تخدع شقيقتها كايلي بالصورة حيث شاركت صور كيم عبر حسابها الخاص على انستغرام وعلّقت على الصورة: "نحن نعرف بأنه شعر مستعار".

ويبدو واضحاً بأن الشقيقتان كيم وكايلي تتنافسان دوماً على الشهرة والأعمال حتى على عدد المتابعين إذ كانت كيم تتفوّق على كايلي بعدد المعجبين إلا أن كايلي خلال السنوات السابقة استطاعت التفوّق عليها.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: