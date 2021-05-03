سيلينا غوميز تعود بقوة لشاشات السينما.. وإدمان الإنترنت يتسبب في انهيار جسدها!

تحاول النجمة "سيلينا غوميز" استعادة قوتها على شاشات السينما وذلك من خلال إصدار فيلم جديد مليء بالإثارة، بعد غيابها الطويل بسبب حالتها الصحية.

ووقعّت نجمة ديزني السابقة عقد على فيلم حماسي بعنوان Spiral والذي ستعرض فيه دور مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي يتسبب إدمانها على الإنترنت بإنهيار جسدها حرفياً.

ولم يكشف بعد عن الشبكة التي سيعرض عليها الفيلم، حيث أنه من إخراج بيترا كولينز وانتاج دريك، واما نصّه سيكون من تأليف ميليسا برودر وبيترا وفيبي فيشر.

وخلال وقت سابق تحدّثت سيلينا حول دورها كمدمنة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكّدت أنها في حياتها الواقعية ليست مرتبطة بعالم الإنترنت.

وصرّحت بحديثها لمجلة "فوغ" : "استيقظت ذات صباح ونظرت إلى حسابي على "انستغرام" ولقد سئمت من قراءة الأشياء الفظيعة ورؤية حياة الآخرين، وبعد هذ القرار بإلغاء حسابي كانت حياتي أمامي هي حياتي وكنت أكثر سعادة".

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