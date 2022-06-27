مغنية تركية شهيرة ترفع علم المثليين في حفلها.. شاهد ماذا فعل الجمهور؟

تستمر النجمة التركية الشهيرة جولشان في اثارة الجدل في حفلاتها الغنائية التي تقدّمها على المسرح في تركيا، وذلك من خلال إطلالاتها المثيرة والتي تكون شبه عارية في الكثير من الأحيان والتي عادة ما تعرضها للهجوم والانتقاد

ويبدو واضحاً بأن المغنية التركية استطاعت في هذه المرة لفت الأنظار حولها وتصدّر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة بعيدًا عن الإطلالت جيث حرصت على رفع علم "المثليين" أثناء غنائها على المسرح بالتزامن مع المسيرات التي أطلقها عدد من المثليين في تركيا يوم أمس

جولشان ترفع علم المثليين على المسرح

قدّمت المغنية التركية عرضاً غنائياً رائعاً على المسرح في تركيا وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع غنائها، حيث قدمت الفنانة التركية عدد من اغانيها المميزة وأشعلت حماسة الجمهور

الا ان الفنانة التركية وخلال تقديمها عدد من اغانيها فاجات الجمهور برفعها العلم المخصص للتعبير عن مجتمع الميم وعن المثليين وذلك بالتزامن مع المسيرات التي انطلقت دعمًا لهذا المجتمع والتي جاءت في شهر يونيو وهو الشهر الذي خصصه افراد هذا المجتمع لدعمهم وهو ما أثار صدمة كبيرة بين الجمهور

ردة فعل الجمهور على رفع جولشان علم المثليين

أثار رفع علم المثليين من قبل جولشان على المسرح غضب الجمهور بشكل كبير حيث تناقلت العديد من الصفحات ان المسرح اصبح خالي في ثوانٍ قليلة بعد هذا التصرف، وغادر الجمهور الحفل

واكد عدد كبير خلو المسرح بشكل كامل رفضًا لهذا التصرف، كما انتقل عدد كبير من المتابعين إلى مواقع التواصل الاجتماعي رافضين هذا التصرف على حد قول العديد من المواقع والصفحات ومطالبين المشاهير بعدم فرض هذه التصرفات في حفلاتهم او اعمالهم

فيما شكك البعض بمغادرة جميع الجمهور للحفل وقال البعض إنه يحق للفنانة التركية التعبير عن رأيها.

يُشار إلى أن تركيا شهدت يوم امس العديد من المسيرات والمظاهرات الداعمة للمثليين، وتصدت قوات الشرطة التركية لهذه المظاهرات، ومؤخرًا تم اعتماد شهر يونيو من كل عام ليكون شهر المثليين من أجل المطالبة بحقوقهم وهو ما قوبل بالرفض من قبل عدد كبير من الأشخاص خاصة في الوطن العربي والإسلامي