مطرب تركي يثير غضب الجمهور.. بعد إدراجه المثلية الجنسية في فيديو أغنيته

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدّر اسم المغني التركي "مابيل ماتيز" الانترنت وذلك بعد أن أصدر فيديو أغنيته الجديدة "كاركول" أو "المخفر".

مابيل ماتيز يروج لعلاقة مثلية في الفيديو كليب

أظهر الفيديو كليب الذي أصدره المغني مابيل ماتيز لأغنيته "كاركول" علاقة حب من خلال أوضاع رومانسية بين شابيّن وهو الشيء الذي اعتبره العديد من الجمهور بأنه يروّج للمثلية الجنسية بشكل واضح ودون مراعاة لأي تقاليد

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور الفيديو حيث أطلق الجمهور هاشتاغ "مابيل ماتيز إلزم حدّك"، لتقوم هيئة الرقابة التركية بحذف الأغنية تماماً وحظر تداولها نهائياً بعد الاعتراض الكبير عليها من قبل الجمهور

وهاجم رواد تويتر على هذا الهاشتاغ المطرب التركي وترويجه للمثلية الجنسية بشكل واضح مطالبين بمعاقبته

وبالمقابل كان هناك هاشتاغ نشط آخر يدعم النجم التركي وهو بعنوان "مابيل ماتيز نحن معك"، والغريب أن اول الداعمين له كانت النجمة التركية الشهيرة "داملا سونمار"

واعتبر رواد تويتر في هذا الهاشتاغ ان الفنان التركي حر باختياراته وأن المثلية الجنسية اصبحت امر طبيعي ولا يحق لأي شخص الاعتراض عليها كتهمين كل الاشخاص الذين هاجموا الكليب لانهم يعانون من رهاب المثلية

مابيل ماتيز يتعرض للاعتقال في عام 2018

والجدير بالذكر ان نجم البوب التركي كان قد تعرض للاعتقال في عام 2018 وذلك للتحقيق بعد ان أصدر اغنيته الشهيرة "ما الذي يجري؟" وكان محاطاً بأوراق نقدية من فئة الدولار الواحد والتي تعتبر الرمز السريّ لجماعة فتح الله غولن الذي دبّر محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وجرى التحقيق مع المطرب التركي بسبب هذا الكليب، حيث تعتبر جماعة فتح الله غولن من الجماعات المخالفة للقانون في تركيا والانتماء لها جريمة