مقطع فيديو يثير الشكوك حول حمل كورتني كارداشيان بطفلها الاول من ترافيس باركر

عُرض الفيديو الدعائي الجديد للمسلسل الواقعي "The Kardashians" والذي سيعرض على قناة Hulu في 14 أبريل القادم من هذا العام.

وشاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" مقطع فيديو قصير ترويجي للمسلسل الواقعي عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، وهو ما أثار حماسة المعجبين لمعرفة المزيد من التفاصيل والأحداث القادمة في المسلسل.

ويمكن سماع صوت كيم كارداشيان في داخل الفيديو وهي تقول: "أعتقد أن الوقت حان لرؤية جانب جديد تماماً من عائلة كارداشيان"، وسيعرض المسلسل تفاصيل القصة الرومانسية بين كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون، بالإضافة إلى حمل شقيقتهم كايلي جينر.

لكن التفاصيل الصادمة هو ظهور كورتني كارداشيان وترافيس باركر وهما يزوران عيادة الطبيب حيث كانت كورتني مستلقية على السرير، بينما كانت كورتني وترافيس يتحدثان إليه وهو يطلب عينة منهما، لكن كورتني قالت: "سنزيل المايكروفونات حتى لا تسمعوا شيئاً"، ولم يتم تحديد اذا ما كان الطبيب هو مختص بالخصوبة أم لا.

وكانت كورتني وخطيبها ترافيس باركر قد كشفا خلال وقت سابق عن رغبتهما الشديدة بإنجاب الأطفال وذلك خلال مقابلة لهما في أكتوبر من عام 2021.

علاقة كورتني كارداشيان وترافيس باركر

يشار بأن كورتني كارداشيان كانت على علاقة رومانسية بعازف الطبول ترافيس باركر والذي يكبرها بنحو أربعة سنوات فهو يبلغ من العمر 46 عاماً.

وأعلن الثنائي الرومانسي عن خطوبتهما خلال الأشهر السابقة، حيث يثيران الجدل حولهما بصورهما المثيرة للجدل والحميمية، وبالرغم من أنه لديهما أطفال من زيجات سابقة إلا أنهما يرغبان بطفل بينهما.