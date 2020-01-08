مُلهمة جينيفر لوبيز في Hustlers "سامانثا بارباش" ترفع دعوى ضد المنتجين.. ما القصة؟

رفعت "سامانثا بارباش" التي كانت شخصيتها مصدر إلهام النجمة جينيفر لوبيز في فيلم Hustlers دعوى قضائية ضد شركة إنتاج الفيلم.

وادّعت الراقصة سامانثا بأن شركة الإنتاج استخدمت قصة حياتها ومثال شخصيتها دون إذن منها كما أنهم شوّهوا شخصيتها في هذا الفيلم، حيث طالبت بما يقارب 40 مليون دولار كتعويض لها.

ولكن سامانثا لا تنوي مقاضاة جينيفر أبداً بل شركة الإنتاج فقط، فيما يمثلها المحامي برونو جيوفر، وصرت سامانقا بهذا الصدد بأنها رفضت في الأصل إنتاج الفيلم إلا أنهم أنتجوا الفيلم بناءً على حياتها بالرغم من رفضها.

أما حول الأمور غير الصحيحة التي وردت في الفيلم فإن شخصية جينيفر رامونا ظهرت وهي تصنع مواد غير قانونية بمنزلها حيث كانت طفلتها تعيش معها وهو امر مسيء وغير صحيح.

وتريد سامانثا من المنتجين تسليم جميع نسخ الفيلم بالإضافة إلى 20 مليون دولار كتعويضات عقابية و20 مليون دولار كتعويضات .

أما المتحدث باسم شركة الانتاج فقد صرّح: "سندافع عن حقنا في سرد قصص تستند إلى الحقائق بناءً على السجل العام ونتطلع إلى حل هذا الأمر أمام القاضي".

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