منها 200 طن كربون .. تفاصيل جديدة تضع الأمير هاري وميغان ماركل في مرمى الانتقادات (صور)

يبدو أن الجدل المثار حول الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن ينتهي بل تتأجج أزماتهما بشكل مستمر وذلك بعد ظهور تفاصيل كثيرة تجعلهما في مرمى النيران والانتقادات.

فبعد إعلانهما عن التنحي عن واجباتهما الملكية والغضب الذي تسببا بحدوثه داخل القصر الملكي، تم الإعلان عن تفاصيل جديدة خاصة بعطلة الكريسماس التي قضاها الأمير بصحبة زوجته وطفلهما الأول آرتشي.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه على الرغم من الأسئلة الكثيرة والمستمرة من قِبل وسائل الإعلام لمعرفة التفاصيل المالية لتلك العطلة أو حتى تأكيد هوية المالك الفعلي للقصر الفخم الموجود في جزيرة فانكوفر بكندا، الذي قضى به الزوجان 6 أسابيع كاملة واحتفلا فيه بالكريسماس إلا أن التساؤلات قوبلت بالرفض من قِبل الأمير هاري وزوجته.

والآن تثار العديد من التساؤلات عن ترتيباتهما وتصرفاتهما النقدية وخاصًة بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية وفي الوقت الذي يناديان فيه باستقلالهما المادي.

وفقًا لتصريحات بعض السكان المحليين للصحيفة والمتواجدين بالقرب من القصر الفاخر فقد أكدوا أن ملكيته تعود لمياردير روسي الجنسية.

وأكدت الصحيفة أن اسمه ليس له وجود على الأوراق القانونية وكشفت أنه تم طلب توقيع الجيران على إتفاقية تسمى بعدم الإفشاء قبل انتقال الامير هاري وعائلته للقصر والإقامة به ووسط تدابير وإجراءت أمنية مكثفة.

ووفقًا لمعلومات صادرة عن وكيل عقاري قد ساهم في بيع القصر في عام 2014 أن المالك الجديد للقصر قد طلب توقيع إتفاقية عدم إفشاء كجزء من إتمام صفقة البيع وقد تم بيع القصر بمبلغ 14.1 مليون دولار واكتفى بقول إن المالك ليس كنديًا ولا أمريكيًا وهذا توافق ايضًا مع تصريحات الجيران القاطنين بالقرب من القصر.

والجدير بذكره أن هذا القصر والعقارات الـ27 الموجودة على الطريق مسجلة باسم شركةBay Country Club وان المشترين يقومون بشراء الأسهم دون ذكر أسمائهم في اي أوراق عامة.

وأكدت الصحيفة ان القصر يتم تأجيره مقابل 145 ألف دولار لكنهم لم يحددوا المدة الزمنية مقابل هذا المبلغ ليس ذلك فقط بل أن تكلفة رحلات الطيران من بريطانيا لكندا حيث سافر الزوجان لبريطانيا ثم عادت ميغان مرة أخرى لكندا وسوف يلحق بها الأمير هاري قد وصلت قيمتها إلى 362.5 ألف دولار حيث تعتبر هذه هي رحلتهم الخامسة في غضون شهرين فقط.

وما أثار الغضب هو أنه في الوقت الذي يعمل فيه الزوجان كنشطاء بيئين وينادون بالحفاظ على البيئة وينددون بظاهرة التغيير المناخي فإن رحلاتهم الأخيرة قد تسببت بإنبعاثات للكربون وصلت لأكثر من 200 طن.

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