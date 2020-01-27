من بليك ليفلي لبراد بيت... مشاهير أعلنوا عن كرههم لأشهر أدوارهم

على الرغم من أن هناك أدوارًا معينة هي التي تسببت في شهرة اصحابها واعطتهم فرصة لكي يثبتوا انفسهم ويبدأو مسيرتهم الفنية إلا أن هناك بعض الممثلين الذين تبرأوا من ادوارهم وصرحوا بشكل علني عن كرههم لهذه الأدوار.

وهناك العديد من النجوم البارزين الذين اعلنوا انهم لا يحبون ادوراهم الأيقونية التي تسببت في شهرتهم مثل كيت وينسلت وبليك ليفلي وبراد بيت والعديد غيرهم وذلك بحسب ما نشرته عدة صحف ومجلات مثل " بيبول "، " شرون " و " ماري كلير"، والقائمة التالية نستعرض ابرز هؤلاء النجوم:

روبرت باتينسون:

على الرغم من أن فيلم " Twilight"، هو الفيلم الذي حقق الشهرة للممثل الأمريكي روبرت باتينسون حيث لعب دور " إدوارد "، إلا ان روبرت اعلن اكثر من مرة انه يكره الفيلم ويكره شخصية إدوارد ويصف دائمًا شخصيته في الفيلم إنها مثيرة للسخرية حيث انه كان فتى يبلغ من العمر 108 عام ولم يقيم علاقة عاطفية من قبل.

كيت وينسلت:

صرحت الممثلة البريطانية كيت وينسلت إنها لا تكره فيلم تيتانيك ولكنها لا تحب دور روز الذي لعبته في الفيلم فهي ترى نفسها لم تتقن الدور جيدًا وان مستواها التمثيلي لم يكن جيدًا حتى انها لم تتقن الحديث باللهجة الأمريكية ودائمًا تصرح إنها تجد صعوبة في تقبل نفسها في هذا الدور.

بليك ليفلي:

كشفت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي في حديثها لمجلة " ألور "، إن دورها في المسلسل التليفزيوني Gossip Girl لا يرضيها لأنها لا تحب ان تظهر للناس في شخصية سيئة كالتي لعبتها في المسلسل من حيث الخيانة وتعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم على الرغم من أن هذا الدور قد حقق لبليك شهرة واسعة.

جيمي دورنان:

على الرغم من أن فيلم Fifty Shades قد حقق شهرة واسعة للمثل الإيراندي جيمي دورنان إلا أنه يصرح دائمًا انه غير راضي عن هذا الدور ولا يحبه.

كاثرين هيجل:

على الرغم من النجاح الذي حققته الممثلة الأمريكية كاثرين هيجل في فيلم Knocked Up إلا إنها تنتقده بإستمرار وصرحت إنه كان فيلم ملئ بالمبالغة في الادوار كما انتقدت الفيلم بأنه يغلب عليه الطابع الجنسي.

كولن فاريل:

قال الممثل الأمريكي كولن فاريل أن دوره في فيلم Miami Vice بجانب جيمي فوكس لم يعجبه كثيرًا وانه يتحمل المسئولية عن إختياره لهذا الدور السئ.

براد بيت:

يكره الممثل الامريكي براد بيت دوره في فيلم The Devil’s Own ويعتبره خطوة غير مسؤوله منه على الإطلاق على الرغم من الشهرة التي حققها الفيلم.

جيينفر غارنر:

صرحت الممثلة الأمريكية جيينفر غارنر إنها تكره دورها في فيلم Elektra وإنها ترى ان هذا الدور بشع للغايه والذي اضطرها للقيام به هو بنود العقد الذي التزمت به ليس إلا.

شيا لابوف:

صرح الممثل الأمريكي الشاب شيا لابف أنه لا يحب دوره في الفيلم الشهير Indiana Jones وقال السبب في ذلك أن اداؤه لم يكن جيدًا وانه شعر بأنه افسد سلسلة الافلام التي احبها الناس على مدار السنوات الطويلة.

تشارليز ثيرون:

عندما تم سؤال النجمة الأمريكية تشارليز ثيرون عن دور اشلي الذي لعبته في فيلم Reindeer Games اجابت انه دور سئ سئ سئ للغاية.

ماريا كاري:

اعربت المغنية الامريكية ماريا كاري أنها تندم على دورها في فيلم " Glitter " وقالت إنها ستحتاج لسنوات طويلة حتى ينسى جمهورها هذا الفيلم السئ.

جورج كلوني:

يعلن الممثل الامريكي جورج كلوني بإستمرار إنه يندم على اداؤه لدور باتمان في الفيلم الشهير 'Batman & Robin وقال ان الامر استغرق وقتًا حتى تولى اخر الدور واعاد الإمتياز للفيلم مرة اخرى.

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