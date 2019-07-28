من جينيفر لوبيز إلى جيرارد باتلر.. مشاهير يبلغون سن الـ 50 في 2019

عندما يتعلق الأمر بالنجمات والمشاهير، كثيرًا ما يبهروننا بتألقهم وشبابهم الدائم، وخاصة النجمات، حيث يحيرونا بجمالهن وكيف لا يظهر عليهن علامات التقدم في السن بالرغم من عمرهن، حتى أنهن يبدين أجمل كلما كبرنّ.

فمن جينيفر لوبيز إلى كيت بلانشيت، إليكِ من مجلتي "يو إس ايه توداي"، و"وندر وول"، ومجلة "هوتش"، مشاهير بلغوا سن الخمسين وآخرين سيلحقوا بهم في 2019:

جينيفر أنيستون

يصعب تصديق أن نجمة "فريندز" أصبحت في سن الخمسين، فالجميلة "جينيفر أنيستون" احتفلت بعيدها الـ 50 في 11 فبراير من هذا العام، وبالإضافة إلى اتباعها نظامًا غذائيًا صحيًا وروتين رياضي، كشفت جينيفر أنها لا تحب البوتوكس!

جيرارد باتلر

لا يقتصر الأمر على النجمات فقط، فهناك العديد من النجوم الذين لا يظهر عليهم السن، مثل جيرارد باتلر والذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 50 في شهر نوفمبر أيضًا، والذي كشف سابقًا أنه يمارس الرياضة 5 مرات على الأقل في الأسبوع.

جينيفر لوبيز

احتفلت النجمة جينيفر لوبيز يوم الأربعاء الماضي بعيد ميلادها الخمسين، والتي على عكس ما يكشفه عمرها تبدو جينيفر وكأنها في الثلاثينات من عمرها، ويجدر بالذكر أن جينيفر تعد الشخصية الأمريكية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود.

غوين ستيفاني

ستبلغ مغنية البوب والآر أند بي الأمريكية ذات الأصول الإيطالية، سن الخمسين في الثالث من شهر أكتوبر القادم، وكما توضح الصورة، تتمتع غوين بجسم رشيق وشباب يثير غيرة الكثيرات.

إلين بومبيو

سنشهد خلال شهر نوفمبر القادم، احتفال الممثلة بطلة مسلسل "غريز أناتومي" بعيد ميلادها الخمسين، ويُذكر أنها رُشحت لجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثلة عن دورها في هذا المسلسل.

ماثيو ماكونهي

يعد الممثل الأمريكي "ماثيو ماكونهي" أحد نجوم هوليوود اللذين يلفتوا الأنظار بوسامتهم وشبابهم، وذلك على الرغم من أنه سيبلغ عامه الخمسين في نوفمبر هذا العام، ويعد من أشهر اعماله، فيلم "منظم حفلات الزفاف" مع جينيفر لوبيز، و"كيف تخسرين رجلا في 10 أيام" مع كيت هدسون.

كيت بلانشيت

تنضم الممثلة كيت بلانشيت إلى هذه القائمة، حيث احتفلت بعيد ميلادها الخمسين في شهر مايو الماضي، وعلى الرغم من سنها، إلا أن كيت تتميز بجاذبيتها وشبابها.

كاثرين زيتا جونز

تعد كاثرين واحدة من أجمل النجمات واللواتي اثبتن أن العمر مجرد رقم، هذا وستحتفل الجميلة البريطانية بعيد ميلادها الخمسين في سبتمبر هذا العام، كما قالت إنها تركز على شرب الكثير من المياه مع الابتعاد عن الكحول للحفاظ على شبابها.

ديف باتيستا

احتفل المصارع والممثل الأمريكي بعيد ميلاده الخمسين خلال شهر يناير الماضي، ولا ننسى أنه بطل العالم لـ 3 مرات، وحاليًا يقيم في فلوريدا ويعمل كممثل.

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