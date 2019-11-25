من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019.. شاهد أفضل وأسوأ اطلالات النجوم

انطلق حفل توزيع الموسيقى الأمريكية في لوس أنجلوس لعام 2019، وحضر النجوم بقوة وشهد الحفل مجموعة من الترشيحات القوية، كما شهد على اطلالات النجمات الجميلة والسيئة على حد سواء.

حضرت سيلينا غوميز وسيارا وتايلور سويفت، والتي فازت بجائزة مغني العقد هذا العام، وعليه سنصحبك في جولة استثنائية لتشاهد اطلالات النجوم والنجمات بين التوفيق والاخفاق.

سيلينا غوميز

نبدأ هذه الباقة بالمغنية العالمية سيلينا غوميز، والتي تألقت بفستان قصير بقصة الأكتاف المكشوفة، باللون الأخضر المشع، وانتعلت حذاءً باللون نفسه وبدت أنيقة بتصفيفة بسيطة بقصة اللوب حد الكتفين.









تايلور سويفت

أطلت سويفت باطلالة براقة باللون الأخضر القاتم، بفستان طويل بقطعتين متصلتين ومفتوح من أحد الجوانب تحته تنورة قصيرة، وأكملت اطلالتها ببوت الركبة الطويل باللون الأسود، وتركت شعرها الأشقر ينسدل على كتفيها بنعومة.

كريستينا أغيليرا

أما المعنية الأمريكية أغيليرا، فكانت اطلالتها غريبة جدا بفستان يشبه فساتين الأميرات من القصص الأسطورية، وبالرغم من مكياجها الهادئ الناعم، إلا أنها لم توفق وأخفقت في اختيار هذه الاطلالة.

شانيا توين

كذلك المغنية الكندية شاينا توين، التي اختارت اللون الذهبي ليكون محور اطلالتها، ببلوزة ذات قصة قديمة بالأكمام المثلثة الفضفاضة، على تنورة سوداء بذيل السمكة، يتدلى منها شريطين من التول على جوانبها.

بيلي إيليش

بزي القائمين على تربية النحل، تبخترت مغنية البوب الأمريكية ابليش على السجادة الحمراء، بإطلالة قبيحة لا تليق بالحدث أو مكانة الحفل، الذي ينتظره الملايين حول العالم كل عام، ليتابعوا بشغف اطلالات النجمات.

تيارا بانكس

أثارت عارضة الأزياء والمغنية الأمريكية بانكس، موجة من السخرية والجدل بسبب اطلالتها المضحكة، فهي لا تمت للحدث بصلة، فهل تعمدت إثارة الجدل والسخرية لتشعر بأنها مختلفة؟!.

ليل ناز إكس

ارتدى مغني الراب الأمريكي إكس بدلة فاقعة اللون، من الستان الأخضر الفاتح، على قميص مطبع باللونين الأسود والأخضر ومزودا بالقفازات، ولم يترك مجالا للتعليق على اطلالته، فالكلمات تعجز عن الوصف في الواقع.

بيلي بورترا

يبدو أن الرجال مصابون بهوس التقاليع المثيرة كالنساء تماما، والدليل ظهور نجم البوب الأمريكي بورترا بهذه الاطلالة، وليس معروفا هل يرتدي سروالا ومعطفا، أم هي عباءة واسعة على تنورة فضفاضة؟ ولم نعرف بالضبط ما الذي يحمله فوق رأسه!.

هالسي

باطلالة تشبه طائر الطاووس الملون، أطلت المغنية الأمريكية هالسي، بفستان من الشيفون الملون بالذيل الطويل، تنتشر عليه الكشاكش من الصدر حتى الذيل، بلمسات احتفالية كثيرة التفاصيل.

دوا ليبا

أما عارضة الأزياء والمغنية الانجليزية ليبا، فلا نعرف ما الذي ترتديه، فهل لم يكن لديها الوقت الكافي لتصميم فستان يليق بهذا الحدث، فارتدت ستارة مكشكشة عند الصدر وزودتها بفيونكة مخملية ليقال عنه أنه فستان!.

جينا ديوان

خرجت الممثلة الأمريكية ديوان عن قائمة الاطلالات الغريبة، فارتدت فستانا رائعا يوصف بالنعومة باللون الوردي الهادئ، المتناسق مع مكياجها الناعم وتصفيفتها الرقيقة.

لايزو

بفستان اليوسفي اللذيذ، سارت المغنية الأمريكية لايزو تشبه حبة اليوسفي المتحركة على السجادة الحمراء، ليس ذلك فحسب بل أمسكت في يدها حقيبة تشبه الميدالية الصغيرة!

سيارا

لم توفق سيارا في اختيارها هذه المرة، فقد ارتدت بدلة زرقاء بجاكيت كبير الحجم، على بنطلون بقصة قديمة جدا، أما القطعة التحتية فلا نستطيع تحديد ماهيتها، وما إذا كانت توب أم إكسسوار!.