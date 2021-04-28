من عالم الأزياء إلى عالم التمثيل.. شوهدت كايا غاربر للمرة الأولى في موقع تصوير American Horror Story!

اختيرت عارضة الأزياء "كايا غاربر" للعب دور كبير في سلسلة الرعب الشهيرة American Horror Story، وبذلك تكون حصلت على وظيفة أحلامها.

وشوهدت عارضة الازياء الابالغة من العمر 19 عاماً وهي في موقع التصوير في بوربانك في كاليفورنيا لاول مرة، حيث بدت كأنها تصوّر مشهد في عيد الهالوين.

وظهرت كايا بإطلالة سوداء بالكامل حيث ارتدت فستان قصير من الدانتيل منسّق مع سترة جلدية سوداء ومعطف أسود طويل، ونسّقت معه حذاء باللون المطابق، كما كانت تضع قناع الوجه باللون الازرق.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل حول الموسم العاشر من سلسلة الرعب الناجحة، ومع ذلك كشف المنتج بان العرض سيكون عبارة عن قصتين مختلفتين لأول مرة.

ولا يُعرف سوى القليل عن الشخصية التي ستلعبها غاربر أو الجزء الذي ستظهر فيه ولكن يبدو أن عارضة الأزياء ستكون جزء من عيد الهالوين.

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