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من عالم الأزياء إلى عالم التمثيل.. شوهدت كايا غاربر للمرة الأولى في موقع تصوير American Horror Story!

منشور 28 نيسان / أبريل 2021 - 08:54
كايا غاربر
كايا غاربر

اختيرت عارضة الأزياء "كايا غاربر" للعب دور كبير في سلسلة الرعب الشهيرة American Horror Story، وبذلك تكون حصلت على وظيفة أحلامها.

وشوهدت عارضة الازياء الابالغة من العمر 19 عاماً وهي في موقع التصوير في بوربانك في كاليفورنيا لاول مرة، حيث بدت كأنها تصوّر مشهد في عيد الهالوين.

Big role: Kaia Gerber, 19, was spotted on the set for the first time after joining the cast of American Horror Story. Seen Monday in Burbank, California

وظهرت كايا بإطلالة سوداء بالكامل حيث ارتدت فستان قصير من الدانتيل منسّق مع سترة جلدية سوداء ومعطف أسود طويل، ونسّقت معه حذاء باللون المطابق، كما كانت تضع قناع الوجه باللون الازرق.

Safety first: Kaia wore a blue surgical mask in                between takes in compliance with COVID protocol

ولم يتم الكشف عن التفاصيل حول الموسم العاشر من سلسلة الرعب الناجحة، ومع ذلك كشف المنتج بان العرض سيكون عبارة عن قصتين مختلفتين لأول مرة.

In character: She was wearing an all black ensemble including combat boots, a leather jacket over a short lacy black dress with a sheer neckline, and a long hooded raincoat

ولا يُعرف سوى القليل عن الشخصية التي ستلعبها غاربر أو الجزء الذي ستظهر فيه ولكن يبدو أن عارضة الأزياء ستكون جزء من عيد الهالوين.

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