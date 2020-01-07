موقف طريف يجمع الأمير هاري بوالدته.. والمتابعين "آرتشي سيكون مثل والده"!

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الأميرة ديانا وهي توبّخ الأمير هاري خلال مقابلة تلفزيونية وتطلب منه أن يضبط نفسه.

وتمت إعادة نشر الفيديو على صفحة Duchess Of Sussex على انستغرام هذا الأسبوع وهو مأخوذ من فيلم وثائقي تم عرضه على القناة 4 و NBC عام 2017.

وظهر في مقطع الفيديو بيتر سيتيلين مع الأميرة ديانا في مقابلة من أوائل التسعينيات حيث سمع صوت الأمير هاري في خلفية المقابلة وهو يتكلم.

وكانت الأميرة ديانا في أوائل الثلاثينيات من عمرها في ذلك الوقت تُسأل عما إذا كانت قد قابلت أي شخص قد لمس قلبها مؤخراً، ليُسمع صوت الأمير هاري من الخلف وهو يقول مازحاً: "نعم أنا".

وفي محاولة من الأميرة ديانا للمحافظة على جديّة الأجواء حذرته بنبرة قاسية: "هاري اصمت"، بينما كانت تحاول الاستمرار في المقابلة سُمع الأمير الشاب ويليام وهو يقول: "نعم هاري اصمت".

وتابعت الأميرة ديانا إجابتها: "لقد صادفت الكثير من الناس الذين..."، ثم توقفت لتقول "لا أستطيع ربط كلماتي ببعضها البعض"، فضحك المذيع وقال: "لديك اثنين من أكثر الناس صعوبة جالسين بجوارنا، كل شيء على ما يرام"، في إشارة منه إلى الأمير ويليام وهاري.

وهنا بدأت الأميرة ديانا بالضحك قبل أن تعود لتخبر الأمير هاري: "هاري اصمت فقط اجلس!".

ومع انتشار مقطع الفيديو انتقل المتابعين إلى التعليق على فكاهة الأمير هاري فمنهم من قال: "كانت الأميرة ديانا امرأة غير عادية وأنا أحب هذا المقطع الجميل جداً"، وتابع آخر: "يا إلهي هذا رائع"، وأضاف آخر: "سيصبح آرتشي مثل والده تماماً لا يمكنني الانتظار لرؤيته في العمل".

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