ميغان ماركل بطلة خارقة في عالم مارفل.. فهل يتحقق حلمها؟

تعتبر دوقة ساسكس "ميغان ماركل" المثل الأعلى للفتيات والبطلة التي أنقذت نفسها من سلطة العائلة المالكة لعيش حياتها الخاصة برفقة زوجها وطفلها، كما أنها حثَّت المساء على إطلاق المرأة الخارقة التي تعيش في داخلهم بمواجهة العالم.

ويبدو أن "البطلة الخارقة" التي كانت تتحدث عنها "ميغان ماركل" توَّد عيشها في عالم الخيال والسينما، إذ يُقال أنها ترغب في المشاركة بدور شخصية خارقة في فيلم شهير، ومنحت مسؤولية البحث عن دور مناسب لوكيل أعمالها.

لم تخف "ميغان" رغبتها في العودة إلى العمل والسعي للحصول على الاستقلال المالي، وأول خطوة لذلك أدائها صوت إحدى الشخصيات في أحد أفلام ديزني الكرتونية لصالح الأعمال الخيرية.

وبما أن "ديزني" تمتلك شركة "مارفل" وحقوق جميع شخصيات الكتب الهزلية، فمن المحتمل أن تمهد الطريق لها للحصول على دور بطولي.

وانشتغل وكيل أعمال "ميغان"، نيك كولينز، من Gersh Agency في هوليوود، في تقديم العروض، وصرح مصدر الليلة الماضية أن ميغان تود العودة إلى التمثيل ضمن طاقم عمل لأحد أفلام الخارقة.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أفيد أن "ميغان " وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مُقابل ريع أجرها لصالح جمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

ويزعم أن "هاري" كان السبب الرئيسي في حصول "ميغان" على هذه الفرصة، فقد انتشر مقطع فيديو للأمير يحاول إقناع "بوب إيغر"، المدير التنفيذي لشركة "ديزني"، بمنح زوجته وظيفة.

فخلال العرض الأول لفيلم "Lion King"، انشغلت "ميغان" مع النجمة العالمية "بيونسيه" وزوجها "جي زي"، بينما "هاري" انخرط في حديث مع "بوب إيغر" بصوت مُنخفص مُلمحًا إلى أن زوجته لديها القدرة على التعليق الصوتي، وعلى الفور أجاب "إيغر" بنوع من الاندهاش "آه، لم أكن أعرف ذلك".