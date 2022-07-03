ميغان ماركل تتسبب بطرد شرطيين بريطانيين.. والسبب العنصرية

تسببت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" بأزمة كبرى في بريطانيا وذلك بعد ان كانت السبب الرئيسي في إقالة شرطيين بريطانيين في لندن، وذلك بسبب تعليقات تحتوي على الكثير من العنصرية.

تفاصيل إقالة شرطيين بريطانيين بسبب ميغان ماركل

أمرت لجنة التحكيم في الشرطة البريطانية بقراريقضي بـ فصل اثنين من أفراد الشرطة البريطانية وذلك بعد تبادلهما رسائل عنصرية عبر موقع تبادل الرسائل الشهير واتس اب

وحكمت المحكمة بان الضابطين واللذين يدعوان سوخديف جير وبول هيفورد ويعملان في قسم الخدمات الطبية الشرعية لديهما تهم متعلقة بسلوك مسيء للغاية وتمييز عنصري مرفوض

وكان الشرطيان قد تبادلا رسائل تحمل الكثير من العنصرية من خلال مجموعة عبر واتس اب كما انهما قاما بمقارنة "ميغان ماركل" مع دمية غوليوغ وهي شخصية كرتونية معروفة ومناهضة للسود.

وكانت هذه الرسائل قد تبادلاها الشرطيين خلال عام 2018 الماضي وذلك قبل زواج ميغان ماركل من الأمير هاري بفترة قليلة ولكنها تضمنت اهانات لاذعة وعنصرية كبيرة.

ونُشر ميم نُسب للضابط الأول والذي ظهر فيه رجلين أسودين ينامان بجانب امراتين بيضاوتين اما التعليق الذي وصف بالعنصري فكان: "هذه رحلة الفتاتين الى جامايكا عادت احداهما حامل والأخرى مصابة بمرض الزهري، أنا أمزح فكلتاهما مفقوداتان".

قرار فصل الشرطيين بسبب العنصرية

اتهم الشرطيان بالسلوك السيء كما اتهم الاثنان بالتقاعس عن الابلاغ عن رسائل مسيئة وعنصرية أرسلها أعضاء آخرون في مجموعة "واتس اب".

وفي جلسة الاستماع قال ضابط كبير من الشرطة: "إن هذه الرسائل ألحقت ضرر كبير بسمعة الشرطة البريطانية بشكل عام".

وكانت دوقة ساسكس ميغان ماركل قد كشفت في وقت سابق في لقاء جمعها مع زوجها الامير هاري بالإعلامية الشهيرة اوبرا وينفري انها تعرضت لبعض العنصرية في القصر الملكي، وانها عانت كثيرًا من هذا الأمر وشعرت بالاكتئاب

كما كشفت عن تخوف القصر الملكي من انجاب ميغان ماركل لطفل يحمل البشرة السوداء وانها تلقت العديد من التعليقات العنصرية حول هذا الأمر وهو ما دفعها وزوجها لترك القصر والاستقالة من المهام الملكية والعيش في الولايات المتحدة الأمريكية

وتزوجت ميغان ماركل من الأمير هاري وانجبت منه ابن وابنة