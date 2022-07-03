  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. ميغان ماركل تتسبب بطرد شرطيين بريطانيين.. والسبب العنصرية

ميغان ماركل تتسبب بطرد شرطيين بريطانيين.. والسبب العنصرية

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 03 تمّوز / يوليو 2022 - 06:48
ميغان ماركل
ميغان ماركل

تسببت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" بأزمة كبرى في بريطانيا وذلك بعد ان كانت السبب الرئيسي في إقالة شرطيين بريطانيين في لندن، وذلك بسبب تعليقات تحتوي على الكثير من العنصرية.

اقرأ ايضاًالأمير هاري وميغان ماركل يثيران غضب نيتفليكس.. والأمير ويليام يرفض حضور عيد ميلاد الأمير هاري وميغان ماركل يثيران غضب نيتفليكس.. والأمير ويليام يرفض حضور عيد ميلاد "ليليبيت"

تفاصيل إقالة شرطيين بريطانيين بسبب ميغان ماركل

أمرت لجنة التحكيم في الشرطة البريطانية بقراريقضي بـ  فصل اثنين من أفراد الشرطة البريطانية وذلك بعد تبادلهما رسائل عنصرية عبر موقع تبادل الرسائل الشهير واتس اب

وحكمت المحكمة بان الضابطين واللذين يدعوان سوخديف جير وبول هيفورد ويعملان في قسم الخدمات الطبية الشرعية لديهما تهم متعلقة بسلوك مسيء للغاية وتمييز عنصري مرفوض

وكان الشرطيان قد تبادلا رسائل تحمل الكثير من العنصرية من خلال مجموعة عبر واتس اب كما انهما قاما بمقارنة "ميغان ماركل" مع دمية غوليوغ وهي شخصية كرتونية معروفة ومناهضة للسود.

وكانت هذه الرسائل قد تبادلاها الشرطيين خلال عام 2018  الماضي وذلك قبل زواج ميغان ماركل من الأمير هاري بفترة قليلة ولكنها تضمنت اهانات لاذعة وعنصرية كبيرة.

ونُشر ميم نُسب للضابط الأول والذي ظهر فيه رجلين أسودين ينامان بجانب امراتين بيضاوتين اما التعليق الذي وصف بالعنصري فكان: "هذه رحلة الفتاتين الى جامايكا عادت احداهما حامل والأخرى مصابة بمرض الزهري، أنا أمزح فكلتاهما مفقوداتان".

قرار فصل الشرطيين بسبب العنصرية

اتهم الشرطيان بالسلوك السيء كما اتهم الاثنان بالتقاعس عن الابلاغ عن رسائل مسيئة وعنصرية أرسلها أعضاء آخرون في مجموعة "واتس اب".

وفي جلسة الاستماع قال ضابط كبير من الشرطة: "إن هذه الرسائل ألحقت ضرر كبير بسمعة الشرطة البريطانية بشكل عام".

اقرأ ايضاًالأمير هاري وميغان ماركل يثيران غضب نيتفليكس.. والأمير ويليام يرفض حضور عيد ميلاد ميغان ماركل بفستان أبيض أنيق من تصميم ديور... شاهدوا صورها

وكانت دوقة ساسكس ميغان ماركل قد كشفت في وقت سابق في لقاء جمعها مع زوجها الامير هاري بالإعلامية الشهيرة اوبرا وينفري انها تعرضت لبعض العنصرية في القصر الملكي، وانها عانت كثيرًا من هذا الأمر وشعرت بالاكتئاب

كما كشفت عن تخوف القصر الملكي من انجاب ميغان ماركل لطفل يحمل البشرة السوداء وانها تلقت العديد من التعليقات العنصرية حول هذا الأمر وهو ما دفعها وزوجها لترك القصر والاستقالة من المهام الملكية والعيش في الولايات المتحدة الأمريكية

وتزوجت ميغان ماركل من الأمير هاري وانجبت منه ابن وابنة

كلمات دالة:ميغان ماركلأخبار ملكيةأعمال ملكيةتصريحات ملكيةعلاقات ملكيةالعائلة المالكة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...