ميغان ماركل تمتنع عن حضور جنازة الأمير فيليب.. فما الأسباب؟!

أكد متحدث باسم العائلة المالكة يوم السبت أن الأمير هاري سيتوجه إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة جده الأمير فيليب الذي توفي يوم الجمعة دون مرافقة زوجته الحامل ميغان ماركل.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام في إفادة صحفية يوم السبت: "دوق ساسكس يخطط للحضور، بينما نصح طبيب دوقة ساسكس بعدم السفر، لذا فإن الدوق سيحضر بمفرده".

وستقام الجنازة في 17 أبريل وسط حضور محدود بسبب بروتوكولات الوباء.

القرار سيخفف قليلا من التوترات المتوقعة في أول زيارة لهاري للوطن منذ المقابلة المثيرة للجدل بينه وبين مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري، حيث اتهموا العائلة المالكة بالعنصرية وتجاهل مشاعر ماركل الانتحارية، وأمور أخرى.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها هاري إلى وطنه منذ أن ترك هو وزوجته ميغان ماركل العائلة المالكة العام الماضي وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.