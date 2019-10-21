ميغان ماركل: "صديقاتي حذروني من الزواج بالأمير هاري".. والأخير يعترف بخلافه مع شقيقه

في مقابلة صريحة لفيلمهما الوثائقي حول جولتهما الإفريقية كشف الأمير هاري وميغان ماركل بعض النقاط والصعوبات التي واجهاها منذ زواجهما إلى هذه اللحظة.

ففي البداية صرّحت ميغان حول شعورها بالضعف منذ حفل زفافها إلى حملها بطفلها آرتشي وولادتها فقالت: "هذا صعب لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يفهم ذلك فلم يكن لدي أي فكرة عما سيجري".

كما تحدّثت دوقة ساسكس عن ضغوط الحياة التي لا تطاق تحت دائرة الضوء والإعلام قائلةً: "إنه لم يكن لديها فكرة عن النضالات التي ستتعامل معها كعضو في العائلة المالكة".

وبعبارات صريحة كشفت ميغان أن صديقاتها البريطانيات حذروها من الزواج من الأمير هاري لأن التركيز الإعلامي على عائلتهما من شأنه أن يدمر حياتها على عكس أصدقائي الأمريكيين الذين كانوا سعداء للغاية.

ومن جهة أخرى أخبر الأمير هاري أثناء المقابلة بأن زوجته واجهت تسلّط الإعلام عليها كما أنه يشعر بالكثير من الضغوط بسبب محاولته حماية أسرته من اهتمام وسائل الإعلام غير المرغوب بها، لأنه لا يريد تكرار الماضي الذي واجه والدته الراحلة الأميرة ديانا.

أما عن علاقته بشقيقه الأمير ويليام فقد اعترف بأنهما يسيران في طرق مختلفة جداً ويختلفان كثيراً.

وتلقّى البرنامج رد فعل مختلط من قبل المتابعين فمنهم من امتدح صدقهما وصراحتهما في كلامهما والبعض الآخر انتقدوهما لمحاولتهما استعطاف الناس وهما لا يستحقان ذلك.

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