ميغان وهاري في حانة بريطانية برفقة طفلهما النائم! (صور)

يوَّد الأمير "هاري" ودوقة ساسكس "ميغان ماركل" السماح لطفلهما بعيش حياة طبيعية بعيدًا عن عدسات الكاميرات وحديث الصحافة، كما يفضلان أن يختلط في العامة وأن يكون جزءًا منهم.

رصدت عدسات الباباراتزي دوقي ساسكس في حانة The Rose & Crown في بلدة وندسور الإنجليزية، التي تبعد عدة أمتار عن منزلهما الريفي في قلعة فروغمور، حيث شوهد "هاري" مُمسكًا سرير السيارة الخاص بطفله الرضيع النائم بينما "ميغان ماركل" تخرج بعض معدات الطفل من حقيبتها.







ووفق ما نقله موقع "تي ام زي"، أُشير أن "آرتشي" التزم الهدوء لمدة ساعتين، فلم يسمع له صوت حتى أثناء تبديل "ميغان" حفاظته.

واستمتعت "ميغان" (38 عامًا) بتناول وجبة عشاء مشوية، و"هاري" بعدة كؤوس من مشروب Pints، بينما لم يلفتا الأنظار إليهما، إذ حاولا عدم إثارة بلبلة وضجة، فقد استعانا برجل أمن خاص ورجلي شرطة فحسب، حتى أن البعض لم يلاحظ وجودهما.

ويجدر الإشارة إلى أنه يعتبر الظهور الأول للزوج الملكي برفقة طفلهما معًا، حيث شوهدوا معًا في مباراة بولو الخيرية.

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