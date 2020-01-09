ميغان وهاري يطعنان العائلة المالكة البريطانية بقرارهما الصادم.. وذلك من أجل المال؟!

أشعل دوقا ساسكس الممثلة الأمريكية السابقة "ميغان ماركل" والأمير "هاري" الفتيل من جديد بإعلان قرار تخليهما عن موقعهما كعضوين كبيرين في العائلة المالكة البريطانية ساعين بذلك لاستقرارهما المالي، وكل ذلك دون مناقشة أي فرد في العائلة المالكة.

شارك الزوج الملكي بيانًا رسميًا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" معلنين الأخبار الصادمة، جاء فيه: "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام في البدء بالقيام بدور تدريجي جديد داخل هذه المؤسسة. نحن عازمان على التراجع كأعضاء "كبار" في العائلة المالكة والعمل من أجل أن نصبح مستقلين مالياً، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة. بتشجيعكم، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية."









وأضاف: "نشعر بأننا على استعداد لإجراء هذا التعديل. نخطط الآن لتحقيق التوازن بين وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ومواصلة احترام واجبنا تجاه الملكة، الكومنولث،المؤسسات التي نرعاها. سيمكننا هذا التوازن الجغرافي من تربية ابننا مع التقدير للتقاليد الملكية التي وُلد فيها، مع تزويد أسرتنا أيضًا بالمساحة للتركيز على الفصل التالي، بما في ذلك إطلاق كياننا الخيري الجديد".

واختتم البيان: " نتطلع إلى مشاركة التفاصيل الكاملة لهذه الخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب، حيث نواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة، أمير ويلز، دوق كامبريدج وجميع الأطراف ذات الصلة. وحتى ذلك الحين، يرجى قبول خالص شكرنا لدعمكم المستمر."

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، اتخذت "ميغان" و"هاري" القرار دون علم الملكة، الأمير تشارلز، أو الأمير "ويليام"، اللذين علموا بما جرى عبر الإذاعات الإخبارية والتلفزيونية ما أشعرهم بخيبة الأمل والصدمة، كما يعد قرارهما المفاجئ دون مناقشة تصريحهما مع أحد خرقًا للبروتوكولات المتبعة وبمثابة حرب على العائلة المالكة.

وصرَّح أحد المساعدين الملكيين: "لقد بذل الجميع المستحيل من أجلهم، فقد منحوهما حفل الزفاف، المنزل، المكتب، المال، الموظفين، والرحلات التي أراداها، كما حصلا على دعم عائلتهم؛ ماذا يريدان أكثر من ذلك؟"

ومن جهتهم، نشر قصر باكنغهام بيانًا آخر ردًا على ما جرى، كتب فيه: "المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة.. نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف، إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتا طويلا كي تتحقق".

ويأتي إعلان التخلي عن حقهما في الملكية بعد عودة الزوجين الملكيين من كندا، حيث أمضيا عطلة عيد الميلاد.