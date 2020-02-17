ناعومي بالأخضر النيون في LFW.. وعارضة محجبة تغطي شعرها بعلم أمريكا

استحوذت عارضة الأزياء البريطانية "ناعومي كامبل" على أسبوع الأزياء الراقية في لندن إلى جانب عارضات حسناوات تألَّقن بأحدث صيحات الموضة.

أطلَّت "ناعومي كامبل" في عرض أزياء TommyNow لعرض مجموعة Tommy X Lewis الجديدة كجزء من أسبوع الموضة في لندن يوم الأحد الماضي.

وخطفت "ناعومي" (49 عامًا) الأنظار بارتدائها بدلة رياضية فضفاضة باللونين البيج ووالأخضر المشع، ولفَّت حول عنقها وشاح حريري أسود، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود الناعم على جانبي كتفها.

من جهة أخرى، اعتمدت عارضة الأزياء الأمريكية "ويني هارلو" بدلة رياضية زرقاء مؤلفة من سترة وتنورة رياضية، وانتعلت حذاء رياضي باللونين الأسوج والأصفر. في حين تألقت العارضة الحسناء "جورجيا ماي جاغر" بسترة كحلية وقميص مخطط فوقه تيشيرت أبيض، بينما انتعلت حذاء أبيض مسطَّح نسَّقته بجوار مخططه أفقيًا بللونين الأبيض والأزرق الغامق.

وشاركت في الحدث عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الصومالية "حليمة آدن"، التي ارتدت هودي أبيض فضفاض وبنطال عريض كحلي مخطط بالأبيض، بينما غطًت شعرها بوشاح حريري على شكل علم أمريكا.

يجدر الإشارة إلى أن أسبوع الموضة في لندن يمنح 250 مصمماً الفرصة لعرض أزيائه على منصات الأزياء العالمية، وسيعقد في الفترة ما بين 14 فبراير و18 فبراير، ويٌقال أنه يجني أكثر من 100 مليون جنيه أسترليني من الطلبات التي يقدمها المشتركين فحسب.

وهنا نستعرض لقطات من عرض الأزياء العالمي:



















