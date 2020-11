نجاح ساحق لأغنية بيلي آيليش الجديدة.. وجيمي فالون يتقن تقليدها

أطلّقت النجمة الأمريكية "بيلي آيليش" أغنيتها الجديدة Therefore I Am عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وقد لقيت نجاحًا مذهلًا في الساعات الأولى من عرضها، حيث وصل عدد المستمعين إلى أكثر من 28.3 مليون.

وتصدرت أغنية "بيلي آيليش" مخطط "سبوتيفاي" في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حققت أكثر من 1.755 مليون استماع على المنصة يوم الجمعة الماضي بتاريخ 13 نوفمبر. كما يُشار إلى تصدرها المركز الأول على مؤشر مبيعات iTunes الأمريكي مساء الخميس الماضي.

وبعض الشهرة التي حققتها الأغنية، قرر الإعلامي الأمريكي "جيمي فالون" تقليد النجمة "أيليش"، فارتدى ملابس مشابهة لملابسها وشعر مستعار بلون شعرها الأخضر المشع، كما قلَّد حركاتها وطريقة صعودها على السلم الكهربائي.

يجدر الإشارة إلى أن الأغنية الجديدة تأتي بعد إصدار "آيليش" أغنيتين منفردتين هذا العام، بالإضافة إلى أغنية "My Future" التي رافقت فيلم العميل السري "جيمس بوند" No Time To Die.