نجمات وأطفالهن بملابس متطابقة.. سيذوب قلبك من اللطافة (صور)

ارتداء ملابس مطابقة لأطفالك يعد صيحة رائدة في عالم الموضة، واتجاهًا تعتمده النجمات العالميات، فلمن الرائع رؤية نسخة مصغرة منك تتجوَّل بجسدها الصغير حولك بذات الملابس.

من المايوه إلى الفساتين، شارك النجوم العالميون صورًا تجمعهم بأطفالهم بملابس متطابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه مشروع عائلي ممتع، لدرجة أن العلامات التجارية المعروفة أطلقت خطً ملابس للأمهات وأطفالهن.

وهنا نعرض مجموعة من الصور لأطفال وأمهاتهم يرتدين ملابس مماثلة لأطفالهم، ستجعل قلبك يذوب من الجمال واللطافة:

1. كايلي جينر وابنتها ستورمي





2. كريسي تيغان وابنتها لونا

3. كلوي كارداشيان وابنتها ترو

4. مادونا وابنتاها ايستر وستيل

5. بيونسيه واينتها بلو ليفلي

6. جيزيل بوندشين وابنتها فيفيان ليك

7. ماريا كاري وتوأمها موروكان ومونرو

8. غوادالوبي رودريغيز وابنتها جينيفر لوبيز

9. كيم كارداشيان وعائلتها

10. فيفيان أورتيز وابنتها بولينا

11. جيسيكا ألبا وابنتها هيفين

12. كورتني كارداشيان وابنتها بينلوب