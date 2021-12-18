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نجمة أمريكية تبيع الريح والغازات في زجاج.. وتكسب آلاف الدولارات أسبوعياً

منشور 18 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:00
ستيفاني ماتو
ستيفاني ماتو

كشفت النجمة الأمريكية الواقعية "ستيفاني ماتو" عن طريقة غريبة استطاعت من خلالها جني الآلاف من الدولارات خلال أسبوع واحد.

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ونشرت ستيفاني عبر حسابها الخاص على "انستغرام" مقطع فيديو أعلنت فيه لمتابعينها أنها ستطلق ريحها وغازاتها في زجاجات وستبيعهم عبر الانترنت.

تفاصيل عرض عبوة الغازات

وضحّت ستيفاني خلال مقطع الفيديو بأن شراء الزجاجة ذات الرائحة الكريهة سيكون على منصتها الاعلامية  Unfiltrd خلال العشرة أيام القادمة.

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وكشفت ستيفاني تفاصيل طريقة عرض المنتج بأنها ستطلق الغازات في عبوة زجاجية وتغلق الغطاء العلوي ثم سترسل العبوة بالبريد إلى متابعينها وذلك بمبلغ 1000 دولار للعبوة.

ستيفاني تبيع الزجاجات كلها

أكّدت ستيفاني خلال منشور لها عبر "انستغرام" بأنها قررت وضع الريح الخاص بها وعرضه في الأسواق بسبب المطالب الشعبية.

كما كشفت بأنها كسبت ما يقارب 50000 دولار أمريكي في اسبوع من خلال بيع منتجها الخاص والذي يتم وضعه بجانب بضع ورقات.

كلمات دالة:اخبار المشاهيرأعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرتصريحات المشاهيرستيفاني ماتو

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