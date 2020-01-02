نجمة عالمية تجد نفسها حامل ومخطوبة بعد 8 أشهر من انفصالها عن زوجها!

في أواخر أيام سنة 2019، شهدنا العديد من اخبار النجوم المفاجئة، وأحدثهم عن الممثلة الأمريكية ميشيل ويليامز، التي خرجت من القفص الذهبي لتدخل القفص الفضي.

فبعد مرور حوالي 8 أشهر على انفصالها عن زوجها مؤلف الأغاني الأمريكي "فيل إلفيروم"، كشفت مصادر لمجلة "بيبول" عن خطوبة "ميشيل" من المخرج "توماس كايل".

لا تنتهي المفاجأة عند خبر الخطوبة، حيث فجرت المصادر مفاجأة أخرى، وهي حمل ميشيل من توماس في طفلهما الأول.

وبحسب ما ذكرته المصادر، التي لم يُكشف عن هويتها، تعد "ماتيلدا" 14 عامًا، ابنة ميشيل، هي كيوبيد قصة حب والدتها الجديدة، وفي حين لم يُكشف عن متى بدأ الثنائي يتواعدان، إلا أنه ذُكر أن ماتيلدا تدعم علاقة ميشيل وتوماس بقوة منذ البداية.



وتأكيدًا على خبر الحمل، ذكرت المصادر أن ميشيل 39 عامًا وتوماس 42 عامًا شوهدا مؤخرًا يشتريان ملابس أطفال من متجر خاص لملابس الرضع والأطفال يدعى "سيرافين" في "كينجستون"، حيث كانت ولا زالت ميشيل في لندن من أجل تصوير فيلم "فينوم 2".

ووسط ما كشفت عنه المصادر من تفاصيل، لم يرد المتحدث باسم ميشيل حتى الآن على طلب المجلة للتعليق.

يأتي خبر خطوبة وحمل ميشيل المفاجئ، بعد 8 أشهر فقط من انفصالها عن زوجها، وكان قرار الانفصال صادمًا، حيث جاء بعد بضعة أشهر فقط من زواجهما في حفل سري بسيط، وتعد ماتيلدا هي ابنة ميشيل من حبيبها والنجم الراحل هيث ليدجر.

وفيما يتعلق بميشيل وتوماس، يُذكر انهما تعاونا في فيلم Fosse/Verdon، والذي حصدت عن دورها فيه، جائزة "إيمي"، وسبق وتم ترشيحها للأوسكار 4 مرات، كما سبق وحاز توماس على جائزة "توني" تكريمًا لإخراجه مسرحية " هاميلتون" الموسيقية.

وقلما تتحدث ميشيل عن حياتها الخاصة، ولكن خلال لقاء صادق مع مجلة "فانيتي فير" في 2018، تحدثت فيه عن الحب بعد وفاة ليدجر، قالت ميشيل: "لم أتخل عن الحب أبدًا، فدائما ما أقول لماتيلدا: لقد أحبني والدك قبل أن يراني أحد كموهوبة أو جميلة".