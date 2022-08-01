نجمة مسلسل التفاح الحرام إيدا أيجه تفجّر مفاجأة.. "تزوجت 9 مرات"

أثارت النجمة التركية الشهيرة إيدا أيجه ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها معلومة خاصة جدًا حول حياتها خلال وقت سابق من هذا الأسبوع.

إيدا أيجه تفجّر مفاجأة صادمة للجمهور

وحلّت النجم التركية الشهيرة "إيدا أيجه" في مقابلة ولقاء صحفي مع صحيفة تركية حيث تحدثت حول حياتها الشخصية والعملية والمهنية بكل صراحة كاشفة الكثير من الأسرار

وردّت إيدا على سؤال حول رغبتها في الزواج وإقامة حفل الزفاف فقالت: "لو كان لديّ حلم بٌإقامة حفل زفاف كنت سأقيمه على الفور، ولكنّي تزوجت تسع مرات ولم يعدّ لدي حلم للزواج".

وأثار هذا الاعتراف ضجّة كبيرة بين الجمهور ولكن إيدا أوضحت ما قالته بعد ذلك حيث أكّد بأنها كانت تقصد بأنها تزوجت تسع مرات في الأعمال التي قدمتها، كما أنها اعترفت بأنها أصبح لديها ابن أيضا في المسلسلات وهو "خالد جان".

وبالرغم من أن إيدا كشفت بان ما قالته هو على سبيل المزاح إلا أن هناك العديد من الجمهور والمتابعين الذين لم يتفهموا

أن ما قالته مجرد مزحة ولم تقصد أنها تزوجت بالفعل 9 مرات.

إيدا أيجه وعلاقتها العاطفية

كشفت إيدا أيجه بأنها على علاقة عاطفية مع لاعب كرة السلة التركي "بورهان تونجر" وقالت حول علاقتها: "إن علاقتنا تسير على أجمل ما يكون ولا يوجد هناك مشاكل ولكن أنا عندما أغضب من بورهان ألغي متابعته وبعد أن يزول غضبي أعود لمتابعته مرة أخرى، ولكن أنتم على الفور تنشرون خبر انفصالي عنه وهذا غير صحيح".