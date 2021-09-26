نجمة مسلسل "تلك حياتي أنا" تصدم الجمهور بخسارة وزنها بشكل كبير.. شاهد كيف أصبحت!

صدمت النجمة التركية "يشيم جيرين" الجمهور بإطلالتها الحديثة عند نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

واستطاعت النجمة والتي تُعرف باسم نوران في مسلسل "تلك حياتي أنا" أن تخسر 50 كيلوغرام من وزنها الطبيعي حيث أثّر هذا الشيء على شكلها بشكل كبير.

وكانت يشيم قد بدأت حمية غذائية قاسية لخسارة وزنها ثم خضعت لعملية جراحية لتصغير المعدة، وهذا الشيء الذي أدّى لخسارة كبيرة في وزنها.

وخلال جلسة تصوير خضعت لها النجمة البالغة من العمر 43 عاماً استطاعت أن تفاجئ المتابعين بمظهرها الجديد والتي تبدو فيه اصغر سناً بكثير.

ويشار إلى أن يشيم انضمت لفريق العمل في المسلسل الناجح تلك حياتي أنا حيث قامت بدور نوران فيه، فقد اتخذت دور والدة البطلة نظراً لوزنها الزائد في تلك الفترة.

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