نجمة مسلسل فضيلة وبناتها "دينيز بايسال" تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة

حققت النجمة التركية الشهيرة "دينيز بايسال" نجاحًا كبيرًا من خلال دورها في مسلسل "المنظمة" حيث لاقى العمل اقبالًا كبيرًا وحصدت على دورها العديد من الجوائز عليه.

دينيز بايسال تحصل على جائزة أفضل ممثلة

وحصلت النجمة التركية الشهير "دينيز بايسال" على جائزة أفضل ممثلة وذلك عن دورها المميز في مسلسل "المنظمة" والذي لاقت نجاح كبير فيه حتى الموسم الثالث منه.

وجاءت جائزة أفضل ممثلة من مؤسسة Lider Marka، بينما حصل النجم التركي أوغور قونيش على جائزة أفضل ممثل مقدّمة من المؤسسة نفسها.

وشكرت النجمة التركية الشهيرة "دينيز بايسال" جميع القائمين على هذه الجائزة وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ونشرت صورة عبر صفحتها الخاصة بالإضافة الى فيديوهات من الحفل، وظهرت مع الجائزة وعلّقت عليها: "شكراً جزيلاً لكم على هذه الليلة الجميلة".

إطلالة دينيز بايسال

وظهرت دينيز خلال هذه الاحتفالية بإطلالة مميّزة خطفت الأنظار بها، حيث تألقت بـ فستان طويل من الترتر باللون الأسود والمزيّن بفتحة طويلة الى الفخذ.

وجاء الفستان بشيالات رفيعة من الأعلى، كما نسقّت معه حذاء أسود بكعب عالي، وسرّحت شعرها بتسريحة ذيل الحصان الطويلة كما وضعت مكياج خفيف.

وحازت اطلالة النجمة التركية على اعجاب الجمهور الذي تغزل بها، كما اكد عدد كبير من الجمهور أن الفنانة التركية تستحق هذه الجائزة وأنها قدمت دور مميز في مسلسل المنظمة وهو واحد من أشهر الاعمال التركية